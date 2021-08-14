Все, как ты хотел: Тина Кароль в день рождения покойного мужа опубликовала фото с ним

Евгений Огир умер в апреле 2013 года. Кароль о кончине супруга сообщили перед тем, как она должна была выйти на сцену и отыграть концерт

Тина Кароль показала архивное фото с мужем / Фото: instagram.com/tina_karol

Сегодня Евгений Огир мог отпраздновать свой 41-й день рождения. Продюсер умер в апреле 2013 года от онкологического заболевания, скосившее его буквально за год.

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Тина Кароль долгие годы хранит верность супругу и всегда с теплом вспоминает о нем. В день рождения Евгения певица опубликовала их совместное фото, сопроводив его словами:

Я молодец, я знаю… Все как ты хотел. С Днем Рождения, Вечность.

Евгений Огир и Тина Кароль / Фото: instagram.com/stories/tina_karol

15 июня 2008 года Тина Кароль вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. Они начали сотрудничать еще в 2007 году и их отношения почти сразу переросли из рабочих в романтические.

Спустя год, в начале января, влюбленные тайно поженились, а в июне – обвенчались в Киево-Печерской лавре. Спустя несколько лет Огир умер от рака желудка.

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Тина Кароль и ее супруг Евгений Огир, который умер в 2013 году / Фото: Instagram.com

Около 3 лет певица не комментировала этот трагичный период в ее жизни, но спустя время выпустила целый фильм, где поделилась с поклонниками своими откровениями – она достроила дом, где все вещи Огира оставила на своих местах.

У пары есть общий ребенок – сын Вениамин, который родился в 2008 году.

Тина Кароль с сыном Вениамином / Фото: instagram.com/tinakarol_fantina



