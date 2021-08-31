Все новые клипы Джамалы пропали с YouTube из-за ссоры певицы с ее продюсером – СМИ

Ранее мы делали подборку лучших песен Джамалы к ее 38-летию, но клипы артистки за последние три года на ее YouTube-канале не нашли. Это заметили и другие СМИ, а также поклонники певицы. Что же произошло?
Как пишет издание MUZVAR, видео Джамалы были якобы скрыты или удалены продюсером артистки и директором Enjoy Records, Игорем Тарнопольским. Пока что у Джамалы нет доступа к своему каналу.
Мы обратились к представителям артистки с просьбой объяснить, что на самом деле произошло с клипами, однако в пресс-службе Джамалы комментировать эту ситуацию пока что отказываются.
Последнее видео на YouTube-канале Джамалы датируется 2018-м годом – это видео с концерта во Дворце спорта.
Будем надеяться, что ситуация скоро прояснится и поклонники артистки вновь смогут наслаждаться просмотром любимых клипов.
Отметим, что после победы на "Евровидении" Джамала стала еще популярней. Она была членом жюри Нацотбора на "Евровидение", выпустила не один успешный хит и продолжает радовать поклонников своим творчеством.
Еще несколько новостей о Джамале:
- 3 хита Евровидения. Джамала, Руслана и Сердючка разгромили сцену "Олимпийского".
Это – моя земля: Джамала записала совместный трек с TAYANNA.
Смотрите интервью Джамалы на программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина":