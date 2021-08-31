Все новые клипы Джамалы пропали с YouTube из-за ссоры певицы с ее продюсером – СМИ

Недавно Джамала отметила свой 38-й день рождения. Многие поклонники ринулись на YouTube, что вновь посмотреть любимые клипы артистки, но все видео исчезли

На YouTube-канале Джамалы пропали все ее новые клипы / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Ранее мы делали подборку лучших песен Джамалы к ее 38-летию, но клипы артистки за последние три года на ее YouTube-канале не нашли. Это заметили и другие СМИ, а также поклонники певицы. Что же произошло?

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Как пишет издание MUZVAR, видео Джамалы были якобы скрыты или удалены продюсером артистки и директором Enjoy Records, Игорем Тарнопольским. Пока что у Джамалы нет доступа к своему каналу.

Мы обратились к представителям артистки с просьбой объяснить, что на самом деле произошло с клипами, однако в пресс-службе Джамалы комментировать эту ситуацию пока что отказываются.

Скриншот: YouTube

Последнее видео на YouTube-канале Джамалы датируется 2018-м годом – это видео с концерта во Дворце спорта.

Будем надеяться, что ситуация скоро прояснится и поклонники артистки вновь смогут наслаждаться просмотром любимых клипов.

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Отметим, что после победы на "Евровидении" Джамала стала еще популярней. Она была членом жюри Нацотбора на "Евровидение", выпустила не один успешный хит и продолжает радовать поклонников своим творчеством.

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Смотрите интервью Джамалы на программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина":