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Все новые клипы Джамалы пропали с YouTube из-за ссоры певицы с ее продюсером – СМИ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
31 августа, 14:10
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Недавно Джамала отметила свой 38-й день рождения. Многие поклонники ринулись на YouTube, что вновь посмотреть любимые клипы артистки, но все видео исчезли
На YouTube-канале Джамалы пропали все ее новые клипы
На YouTube-канале Джамалы пропали все ее новые клипы / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Ранее мы делали подборку лучших песен Джамалы к ее 38-летию, но клипы артистки за последние три года на ее YouTube-канале не нашли. Это заметили и другие СМИ, а также поклонники певицы. Что же произошло?

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Как пишет издание MUZVAR, видео Джамалы были якобы скрыты или удалены продюсером артистки и директором Enjoy Records, Игорем Тарнопольским. Пока что у Джамалы нет доступа к своему каналу.

Мы обратились к представителям артистки с просьбой объяснить, что на самом деле произошло с клипами, однако в пресс-службе Джамалы комментировать эту ситуацию пока что отказываются.

Скриншот: YouTube

Последнее видео на YouTube-канале Джамалы датируется 2018-м годом – это видео с концерта во Дворце спорта.

Будем надеяться, что ситуация скоро прояснится и поклонники артистки вновь смогут наслаждаться просмотром любимых клипов.

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Отметим, что после победы на "Евровидении" Джамала стала еще популярней. Она была членом жюри Нацотбора на "Евровидение", выпустила не один успешный хит и продолжает радовать поклонников своим творчеством.

Еще несколько новостей о Джамале:

Смотрите интервью Джамалы на программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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