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Все о личной жизни Александра Скичко – еще одного любимчика украинок

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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11 марта, 17:39
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До 2 марта Александр Скичко был главой Черкасской ОГА, но его многочисленных поклонниц это не особенно волнует, пока их краш продолжает радовать новыми видео
Биография Александра Скичко, представителя Черкасской ОГА
Биография Александра Скичко, представителя Черкасской ОГА / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

В это тяжелое время важно поддерживать моральный дух и хорошее настроение. Многим в этом помогают ежедневные видео от звезды Николаева – Виталия Кима, советника Президента Украины – Алексея Арестовича и других.

Не лишился внимания и Александр Скичко – представитель Черкасской ОГА. Он также ежедневно выходит на связь с жителями области и информирует их о самом важном. вот его страницы в Instagram и Facebook.

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Скриншот: instagram.com/aleksandrskichko/

Александр Скичко: биография

Александр Скичко родился 28 апреля 1991 года в Черкассах. В 2013 году окончил Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана по специальности "международная экономика". Он свободно владеет английским языком.

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Александр Скичко начинал карьеру на телевидении
Александр Скичко начинал карьеру на телевидении / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Свою карьеру Александр начал на телевидении: был ведущим молодежной программы "Teen-клуб" на "О-TV", "Подъем" на "Новом канале", "Співай як зірка", "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" и т.д.

Александр Скичко был ведущим на телеканале "Украина"
Александр Скичко был ведущим на телеканале "Украина" / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

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В 2017 году Александр Скичко вместе с Владимиром Остапчуком и Тимуром Мирошниченко вел "Евровидение-2017", которое принимал Киев.

Александр Скичко был одним из ведущих "Евровидения-2017"
Александр Скичко был одним из ведущих "Евровидения-2017" / Фото: YouTube

Уроженец Черкасс занимался благотворительной деятельностью, с 2017 года Скичко входит в состав Сборной журналистов Украины по футболу, которая помогает детям-переселенцам с Востока Украины заниматься спортом.

Политика

Александр Скичко был избран нардепом по 197 округу в Черкасской области от партии "Слуга народа". Он также был Членом Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта.

Александр Скичко
Александр Скичко / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Личная жизнь

В возрасте 20 лет Александр Скичко женился, но брак продержался два года. Об этом опыте Александр не особенно любит говорить.

Со второй супругой – Елизаветой Юрушевой – Скичко познакомился на работе. Пара связала себя узами брака в 2017 году. Елизавета – дочь известного украинского предпринимателя Леонида Юрушева.

Александр Скичко и Елизавета Юрушева с детьми
Александр Скичко и Елизавета Юрушева с детьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Александр и Елизавета воспитывают двоих детей — сына Юрушевой от первого брака и общую дочь Наталью. Сейчас Елизавета беременна в третий раз.

Елизавета Юрушева ждет третьего ребенка
Елизавета Юрушева ждет третьего ребенка / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Жена Скичко также занимается благотворительностью и возглавляет фонд "Обираємо майбутнє разом", который помогает детям. У Елизаветы есть бутики женской одежды.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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