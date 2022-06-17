Светлана Лобода рассказала, как спасала семью из Ирпеня — все вокруг полыхало огнем (видео)

Семья украинской певицы Светланы Лободы вернулась в Ирпень после того, как российские оккупанты разрушили город. Эксклюзивно для сайта "Сегодня" певица и ее родные рассказали о том, что им пришлось пережить

Родные Светланы Лободы рассказали, как выезжали из Ирпеня / Фото: instagram.com/lobodaofficial, Коллаж: Сегодня

В первый день войны в Украине Светлана Лобода с 5 утра была на связи со своими близкими, которые в это время находились под Киевом.

Совсем недавно семья певицы смогла вернуться в разрушенный оккупантами Ирпень. Светлана тоже прилетела в Украину и приехала в родной город впервые с начала войны. Исполнительница смогла пообщаться с местными жителями и узнать, какая помощь им требуется для восстановления разрушенных домов, а также собственными глазами увидеть то, что натворили на ее Родине оккупанты.

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На эксклюзивных кадрах родные Лободы рассказали о том, что им пришлось пережить за это время.

Светлана вспомнила, как умоляла родных покинуть город, в который вошли российские оккупанты.

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Я уговаривала своего отца и родных почти месяц, чтобы они выехали из Ирпеня. Каждый мой день начинался со звонка папе и с уговоров. Я очень переживала за всех, понимала, что в какой-то момент может оказаться поздно, – рассказала сайту "Сегодня" исполнительница.

Решение изменилось, когда рядом с домом тети Светланы прогремел взрыв, а затем еще один. Тогда близкие исполнительницы осознали весь ужас происходящего и стали искать способы уехать. Как вспоминает тетя певицы, Людмила, на то, чтобы собраться и выехать было всего пять минут, так как все вокруг полыхало огнём.

Когда стали гореть рядом квартиры, стало понятно, что мы очень близко к этому всему. Мы пошли в Штаб, чтобы узнать, как можно уехать из города. Там практически никого не было, один депутат, он выбежал и стал кричать: "Все гражданские по машинам!" и все начали бежать,- вспомнила Людмила.

Как и все жители Ирпеня, семья Светланы покидала город через переправу на реке. До сих пор тетя певицы вспоминает, как было страшно идти по неустойчивому понтону, а затем подниматься наверх. Но, к счастью, рядом были украинские военные, которые помогали и успокаивали население.

Родным Лободы удалось доехать до Киева, где она занялась их координацией и помогла найти безопасное место, чтобы остаться на время. Родные Светланы не могли прийти в себя неделями и отказывались какое-то время даже рассказывать о том, как это было – настолько сильное моральное потрясение они испытали, убегая из родного города. К счастью, сейчас вся семья Лободы находится в полной безопасности.

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Тем временем Светлана делает все, чтобы помочь украинцам. Мэр Борисполя Владимир Борисенко рассказал, что исполнительница перечислила 1,5 миллиона гривен на покупку бронежилетов и турникетов для бойцов теробороны, а также подарила украинским защитникам автомобиль.

А в начале июня Лобода записала пронзительную композицию на украинском языке – "Молитва".

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