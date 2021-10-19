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Всегда это делает: Тоня Матвиенко призналась, что ее раздражает в супруге (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
19 октября, 17:51
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Даже в любимом человеке мы находим то, что нам очень не нравится, а порой даже выводит из себя. Вот и звездная пара Матвиенко и Мирзоян рассекретили "минусы" друг друга
Тоня Матвиенко рассказала, чем ее раздражает Арсен Мирзоян
Тоня Матвиенко рассказала, чем ее раздражает Арсен Мирзоян / Фото: YouTube, instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян вместе уже почти 10 лет. У певца есть двое сыновей от первого брака, а у Тони – дочь от предыдущих отношений. Они также воспитывают общего ребенка – дочь Нину.

Арсен и Тоня счастливы и очень любят друг друга, но в каждой бочке меда всегда найдется ложка дегтя. Что же в паре раздражает друг друга? Об этом они по секрету рассказали в программе "Зірковий шлях".

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Матвиенко удивила своим ответом – ей не нравится, что ее супруг мнет руки, когда нервничает. Арсен об этом впервые слышит, ведь ему казалось, что любимую может не устраивать совсем другое.

Когда я хожу курить. Она не курит, а я всегда хожу курить. Она говорит: "Вот прикольно, вы всегда выходите там где-то на свои перекуры, о чем-то разговариваете, а я потом не в теме". – поделился Арсен в интервью.


А вот в Тоне его раздражает то, что она "может создать проблему из ничего". Но это не новость и для самой артистки – она это признает.

Когда плохое настроение, знаете, все мне не так, – говорит Тоня Матвиенко.

О других секретах звездной пары смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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