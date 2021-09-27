Вслед за Ксенией Мишиной: Тина Кароль решилась на опасный трюк (видео)

Украинская певица в последнее время регулярно удивляет поклонников. В этот раз звезда решила обрести новый опыт и решилась на интересную практику, которая весьма болезненная

Тина Кароль последовала примеру Ксении Мишиной и встала на гвозди / Фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/ellert_a

Певица Тина Кароль, которая ранее показала, что носит в сумке, опробовала ритуал с доской Садху. Иными словами – стояние на гвоздях. Свою новую спортивную активность звезда запечатлела в ролике и поделилась своими ощущениями.

На видео в TikTok Тина Кароль предстала в стильном спортивном комбинезоне фиолетового цвета. Прямо на сцене в зале звезда разложила доски, а затем встала на них босыми ногами. По словам певицы, выполнять такое – очень больно.

Мой день сопровождается необычным действием – стойкой на гвоздях, к которому я пришла в этом году. Это больно! Но это больше о принятии боли, и насколько она страшна. Возможно, наш мозг рисует ее такой, невообразимо болящей. Я пока еще только начинаю, – сообщила Тина Кароль в ролике.

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Стояние на гвоздях в этом году стало настоящим трендом среди звезд. Не так давно украинская актриса Ксения Мишина и Александр Эллерт учились этой практике. По словам Эллерта, он выстоял целых 45 минут.

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Ксения Мишина стоит на гвоздях / Фото: instagram.com/misha.k.ua

После этого актриса снова продемонстрировала свои навыки, но уже на шоу "Україна має талант". Ксения Мишина лично проверила одного из участников, который практикует стояние на гвоздях и усложнила ему задачу.

Ксения Мишина снова встала на гвозди / Фото: instagram.com/ukrainegottalent

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Смотрите интервью с Тиной Кароль в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина":

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