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Вслед за Тодоренко: Лобода показала тест с двумя полосками (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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8 февраля, 16:41
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Певица слегла с болезнью и отменила большой концерт в Минске
Светлана Лобода отменила концерты из-за болезни
Светлана Лобода отменила концерты из-за болезни / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Еще недавно артистка наслаждалась отдыхом у океана, а теперь ей пришлось отменить все запланированные звездные дела – исполнительница подхватила ковид.

Об этом LOBODA сообщила своим поклонникам в Instagram-профиле. Она запостила снимок теста и написала, что ей пришлось перенести дату большого сольного шоу в Минск-Арене.

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LOBODA подхватила COVID-19
LOBODA подхватила COVID-19 / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Друзья, я заболела. К сожалению, я не стала исключением... Мне очень жаль, но я вынуждена перенесnи концерт в Минск-Арена на 4 марта. Gока буду лечиться, – написала Светлана Лобода в соцсети.

В комментариях фолловеры желают певице скорейшего выздоровления, а кто-то даже подумал, что это тест на беременность.

"Ой...я сначала про две полоски подумала! А потом пост прочла! Наискорейшего выздоровления", – написала одна из поклонниц Лободы.

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На днях о положительном тесте на коронавирус рассказала Регина Тодоренко. Ведущая только вернулась из Тулума и заподозрила у себя болезнь.

Для точности Регина обратилась к специалистам и сдала еще один тест в лаборатории. Он уже оказался отрицательным.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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