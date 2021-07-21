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ВВ, Ирина Билык и Артем Пивоваров: кто еще выйдет на сцену грандиозного шоу ко Дню независимости

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
21 июля, 16:20
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В шоу "З Днем народження, Україно!" прозвучат 30 любимых песен, созданных за годы независимости нашей страны. Одни звезды будут петь свои хиты, другие – исполнят известные песни в новом звучании
ВВ, Ирина Билык и Артем Пивоваров: кто еще выйдет на сцену грандиозного шоу ко Дню независимости
ВВ, Ирина Билык и Артем Пивоваров: кто еще выйдет на сцену грандиозного шоу ко Дню независимости / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

24 августа телеканал "Украина" приглашает зрителей на масштабное празднование 30-летия независимости нашей страны. На сцене шоу "З Днем народження, Україно!", которую возвели в самом центре украинской столицы – на берегу величественного Днепра, прозвучат знаковые для всех поколений песни в исполнении топовых артистов Украины.

Кто будет петь на празднике

По традиции четвертый год подряд телеканал "Украина" устраивает для своих зрителей грандиозный концерт ко Дню рождения нашей страны. В нем примут участие самые популярные артисты всех поколений, которые исполнят хиты, созданные за 30 лет независимости Украины.

Павел Зибров выйдет на сцену грандиозного шоу ко Дню независимости
Павел Зибров выйдет на сцену грандиозного шоу ко Дню независимости / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Зрители увидят впечатляющие выступления VERKA SERDUCHKA, Олега Винника, Оли Поляковой, NK, Натальи Могилевской, MONATIK, Макса Барских, Ирины Билык, Артема Пивоварова, TAYANNA, Павла Зиброва, Русланы, ALEKSEEV, Анастасии Приходько, Оли Цибульской, SLAVA KAMINSKA, Арсена Мирзояна, Lida Lee, а также групп DZIDZIO, KAZKA, "ВВ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", Go A, KADNAY.

Оля Цибульская выйдет на сцену грандиозного шоу ко Дню независимости
Оля Цибульская выйдет на сцену грандиозного шоу ко Дню независимости / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Директор Департамента развлекательных программ телеканала "Украина" Анатолий Сябро говорит об этом мероприятии так:

В шоу "З Днем народження, Україно!" прозвучат 30 любимых песен, созданных за годы независимости нашей страны. Часть звезд будут петь свои хиты, а некоторые исполнят композиции, под которые они росли, влюблялись и мечтали о будущей карьере артиста, но презентуют их в совершенно новом прочтении.

Он пригласил зрителей отметить 30-летие независимости Украины вместе, чтобы насладиться лучшими украинскими хитами, невероятными панорамами нашей столицы и неповторимой атмосферой праздника.

Чего ждать от праздника

Зрители увидят оригинальные номера с использованием световых и пиротехнических эффектов, виджеинга, сценического реквизита и декораций. Их дополнят хореографические постановки артистов балета.

Ведущие концерта ко Дню независимости – Владимир Остапчук, Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич
Ведущие концерта ко Дню независимости – Владимир Остапчук, Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Где будет проходить празднование и что будет на праздновании, рассказал Владимир Остапчук:

Специально для шоу ко Дню независимости телеканал "Украина" построил огромную сцену на берегу Днепра, откуда открывается потрясающий вид на самую красивую столицу мира.

По его словам, со своими коллегами Владимир знаком давно – с Анатолием Анатоличем лет 10, а с Лилией Ребрик они когда-то были соседями. Поэтому, уверен Остапчук, им будет комфортно работать вместе на одной сцене:

Обещаю, что мы сделаем все для того, чтобы подарить нашим зрителям самые яркие эмоции к главному празднику нашей страны.

Смотрите грандиозное шоу "З Днем народження, Україно!" 24 августа в эфире канала "Украина".

Тем временем Оля Полякова рассказала о своих оригинальные наряды на шоу "Маска" – смотрите видео:

Ранее сообщалось, что 24 украинки решатся на шокирующие перевоплощения в новом шоу на телеканале Украина "Я везу тобі красу".

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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