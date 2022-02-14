Вы не поверите! Известно, сколько украинцев смотрят российские фильмы и сериалы

Как оказалось, довольно большой процент украинцев смотрит продукт российского производства

Известно, сколько украинцев смотрят русские фильмы и сериалы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Отметим, что за новостями шоу-бизнеса следят жители городов Украины с населением 50к+ в возрасте 18-60 лет. Так вот, 67% всех опрошенных смотрят российские фильмы и сериалы. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта "Сегодня", проведенного социологической компанией Gradus .

Больше всех смотрят российские проекты на Востоке – 73%, а на Западе меньше всех – 49%.

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Отметим, что самыми популярными российскими проектами среди украинских зрителей были "Елки", "Мажор", "Кухня", "Физрук" и другие.

Исследование было проведено исследовательской компанией Gradus Research в партнерстве с телеканалом "Украина" методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с населением более 50 000 жителей 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 2 февраля 2022 с 12:05 до 15:25. Размер подборки: 1000 респондентов.

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Для справки:

Gradus – система быстрых социологических онлайн-опросов на базе выборки панельного типа с помощью мобильного приложения Gradus. Выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.

Метод сбора информации: опрос, самостоятельное заполнение на смартфонах среди участников онлайн-панели Gradus.

Целевая группа исследования: мужчины и женщины от 18 до 60 лет проживающие в городах с населением 50 тыс. жителей и более.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – загружайте мобильное приложение Gradus .

Приложение для владельцев iPhone .

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Программа для пользователей Android .

К слову, ранее стало известно, что на российском ТВ показали новый сезон сериала "Сваты" производства Квартала 95.