Вячеслав Узелков назвал промолчавшую о войне Елку хв**дой

Боксер Вячеслав Узелков резко высказался в адрес певицы Елки, которая предпочла карьеру в России родной стране

Вячеслав Узелков осудил промолчавшую о войне Елку

Уроженка Ужгорода Елизавета Иваницив, известная под псевдонимом Елка, промолчала о войне в родной Украине. Свое отношение к украинцам певица показала концертом в Сочи.

На такое поведение Елки отреагировал украинский боксер Вячеслав Узелков. В своем Instagram спортсмен рассказал подробности сотрудничества с певицей во время совместной работы на телевидении и публично ее оскорбил.

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Помню еще далекие времена, когда мы состязались на ТВ-шоу "Битва наций" и эта хвойда, работая на украинском ТВ, ни разу не подошла и не поздоровалась с нашей командой. Так теперь давайте в комментариях напомним, какая хвойда работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу, – написал Узелков.

Комментаторы быстро высказали Елке, что думают о ней на самом деле, и напомнили, что теперь в Украине ей будут совсем не рады.

"Продалась"

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"Эти люди боятся только за свою с**ку"

Скриншот

Напомним, не только Елка решила молчать о войне в Украине и выбрала карьеру в России. Наташа Королева, которая родом из Киева, никаких комментариев о российской агрессии не дает. Певица на два месяца исчезла из соцсетей и избегала светских мероприятий. На днях Королева нарушила молчание и впервые вспомнила об Украине.