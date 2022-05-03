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Вячеслав Узелков назвал промолчавшую о войне Елку хв**дой

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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3 мая, 18:09
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Боксер Вячеслав Узелков резко высказался в адрес певицы Елки, которая предпочла карьеру в России родной стране
Вячеслав Узелков осудил промолчавшую о войне Елку
Вячеслав Узелков осудил промолчавшую о войне Елку

Уроженка Ужгорода Елизавета Иваницив, известная под псевдонимом Елка, промолчала о войне в родной Украине. Свое отношение к украинцам певица показала концертом в Сочи.

На такое поведение Елки отреагировал украинский боксер Вячеслав Узелков. В своем Instagram спортсмен рассказал подробности сотрудничества с певицей во время совместной работы на телевидении и публично ее оскорбил.

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Помню еще далекие времена, когда мы состязались на ТВ-шоу "Битва наций" и эта хвойда, работая на украинском ТВ, ни разу не подошла и не поздоровалась с нашей командой. Так теперь давайте в комментариях напомним, какая хвойда работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу, – написал Узелков.

Комментаторы быстро высказали Елке, что думают о ней на самом деле, и напомнили, что теперь в Украине ей будут совсем не рады.

  • "Продалась"
  • "Таким тут нечего делать! путинская подстилка"
  • "Эти люди боятся только за свою с**ку"
Скриншот

Напомним, не только Елка решила молчать о войне в Украине и выбрала карьеру в России. Наташа Королева, которая родом из Киева, никаких комментариев о российской агрессии не дает. Певица на два месяца исчезла из соцсетей и избегала светских мероприятий. На днях Королева нарушила молчание и впервые вспомнила об Украине.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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