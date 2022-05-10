"Выехала за границу и заблокировала": экс-жена Владимира Остапчука не дает ему общаться с их детьми

Сейчас Елена Войченко с двумя детьми, предположительно, находятся в Канаде и не выходят на связь

Бывшая супруга Владимира Остапчука не дает ему общаться с детьми / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/olenavoychenko

В первый день полномастшабного вторжения РФ в Украину экс-супруга ведущего канала "Украина" Владимира Остапчука Елена отказалась от его помощи и сама увезла детей из Киева. Подробностями Владимир поделился с "Зірковим шляхом".

24-го в 5 часов мы узнали, что война, взрывы услышали, стали собираться. И я помню, что Кристина мне кричит из коридора: "Звони Лене, бывшей жене, надо забирать детей". Да, ехать всем вместе. Потому что мы в центре, а они совсем с другой стороны, там, где Пуща Водица, это Вышгородская улица. Надо ехать туда, забирать детей. Я звоню – сбрасывает. Потом еще раз звоню. В соцсетях я вообще был заблокирован. После этого я пишу прямо на почту gmail, мол, Лена, началась война, сейчас мы уезжаем, Кристина на своей машине, я на своей, и я забираю тебя, забираю детей, – делится Владимир.

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Однако бывшим супругам не удалось договориться. Позже Елена разблокировала Владимира и ведущему удалось узнать, что экс-жена с детьми уехала в родной город – Умань, а уже оттуда в Чоп, где пересекли границу и выехали из Украины. Перед этим Остапчуку удалось увидеть малышей всего один раз.

Я приехал ночью, где-то в 00:00. Увидел Эмилию, Эвана и в последний раз я их обнял. Передал там Лене некоторые вещи материальные и она уехала за границу. И после этого заблокировала меня. Я звоню по 3-4 раза в день на разные мессенджеры и она никоим образом не отвечает. Либо игнорирует, либо ограниченное принятие звонков. И вот по ограниченному принятию звонков я понял, что они в Канаде. Потому что у моей дочери сим-карточка в планшете соединена с моим телефоном, – говорит ведущий.

По словам Владимира, до 24 февраля общение с экс-супругой тоже было довольно напряженным. Несмотря на то, что у ведущего есть разрешение на то, чтобы проводить время с их детьми, Елена, как говорит Владимир, позволяла ему видеться с малышами только в школе и садике.

Елена Войченко и Владимир Остапчук прожили вместе 12 лет. Окончательно пара развелась в 2020 году. В том же году ведущий женился на своей новой избраннице – Кристине Горняк.

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Напомним, Владимир Остапчук вместе с каналом "Украина" запустил стендап-шоу "ДжонсоНьюз" на YouTube.