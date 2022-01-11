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"Вылил в лицо горячий чай и назвал педиком!": Зианджа обвинила Могилевскую и команду Бадоева в жесткой травле

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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11 января, 19:36
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Певица Зианджа, ранее известная как Борис Апрель, решила начать 2022 год с откровений и сделала громкое заявление насет своего сотрудничества с Бадоевым и Могилевской
Зианджа сделала признание о сотрудничество с Бадоевым и Могилевской
Зианджа сделала признание о сотрудничество с Бадоевым и Могилевской / Фото: Instagram

Трансгендерная певица Зианджа сейчас ведет достаточно закрытый образ жизни, своими фото и тем, как живет сейчас, она иногда делится в Instagram.

Ранее Зианджа была широко известна публике как Борис Апрель. Тогда молодой человек начинал свою вокальную карьеру на популярном шоу "Фабрика звезд".

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Как известно, после участия в проекте Апрель сотрудничал с Натальей Могилевской, а также успел снять один клип с известным режиссером Аланом Бадоевым. Однако, спустя долгое время, исполнительница решила раскрыть правду взаимоотношений с коллегами.

В своих Instastories Зианджа призналась, что подвергалась жесткому буллингу со стороны Могилевской и Бадоева, а также его подопечного Макса Барских и нынешнего продюсера Оли Поляковой Михаила Ясинского.

"Космос прием" – песня и клип, вышедшие в 2009 году, открыли мне глаза на то, что оказывается на тот момент для Бадоева, Барских, Ясинского и коршунской стаи я была угрозой и конкурентом, – заявила певица.

По словам Зианджи, тогда Наталья Могилевская получала прибыль от выступлений Макса Барских, поэтому поддержала решение Бадоева о том, чтобы разрушить карьеру Апреля.

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Фото: instagram.com/zifaamelu

Конфликты в творческой команде начались сразу после выхода клипа "Космос, прием!". Как уверяет певица, тогда клип совершенно не соответствовал ее изначальной задумке.

Также в своих история Zi Faamelu поделилась неприятным воспоминанием, связанным с Максом Барских. Исполнительница заявляет, что певец однажды не сдержал эмоций и перешел на оскорбления и рукоприкладство.

Барских в одной из стычек вылил мне в лицо горячий чай и назвал педиком, – рассказала Зианджа.

Фото: instagram.com/zifaamelu

Бориса Апреля Могилевская оскорбляла из-за веса

Еще одной серьезной составляющей конфликта стало то, что певца регулярно травили из-за внешного вида и веса. По словам Зианджы, Наталья Могилевская отпускала неприятные комментарии в ее адрес, как только артист набирал немного веса.

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Исполнительница призналась, что на тот момент она не знала, что делать и просто соглашалась на все ради карьеры. Стилисты убедили ее принимать препараты для похудения с наркотиком.

В состав тех капсул входил амфетамин. С 19 лет по 21 – я их принимала. Это был настоящий ад. Зависимость, – заявила Зи в историях.

Фото: instagram.com/zifaamelu

Напомним, что год назад певица сменила имя Зианджа на псевдоним Zi Faamelu и кардинально изменила свой имидж.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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