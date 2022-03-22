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Выступление Kalush Orchestra в официальном YouTube-канале Евровидения посмотрели миллион раз

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22 марта, 08:58
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Коллектив готовится выступить в песенном конкурсе, несмотря на войну в Украине
Kalush Orchestra набрали первый миллион просмотров выступления в финале Нацотбора
Kalush Orchestra набрали первый миллион просмотров выступления в финале Нацотбора / Фото: suspilne.eurovision

Украинцы Kalush Orchestra набирают популярности в Европе. Как сообщается в Instagram-профиле suspilne.eurovision, видео выступления коллектива с песней "Stefania" в финале Нацотбора посмотрели миллион раз в официальном канале "Евровидения".

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Кроме того, видео набрало более четырех миллионов просмотров в YouTube-канале Суспільного.

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Предлагаем тоже послушать один из самых популярных треков этой весны.

Kalush Orchestra – Stefania: смотреть видео онлайн

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Украинская группа Kalush Orchestra имеет все шансы победить на вокальном конкурсе "Евровидение-2022". Букмекеры обновили рейтинг фаворитов и 14 марта украинские музыканты заняли уверенную первую позицию в рейтинге.

В этом году конкурс "Евровидение" состоится в итальянском городе Турин. Дата проведения финала вокального состязания – 14 мая.

Также ранее сообщалось, что к участию в вокальном конкурсе не допустят российских артистов. Такое решение было принято оргкомитетом после нападения россии на территорию Украины.

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