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Взяла в руки автомат. 18-летняя певица проходит курсы тактической военной подготовки (фото)

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9 июля, 17:25
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Исполнительница песни "Плакала Калина" Полина Дашкова решила быть готовой ко всему и пошла к командиру с позывным "Инструктор"
Молодая певица хочет вдохновить украинцев на военную подготовку
Молодая певица хочет вдохновить украинцев на военную подготовку / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны РФ против Украины многие представители шоу-бизнеса вместо микрофона взяли в руки оружие. Каждый день о текущей ситуации на передовой в соцсетях пишет фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя.

Не отстает от старших звездных коллег и молодое поколение. 18-летняя певица Полина Дашкова приняла серьезное решение учиться тактической военной самообороне. Трижды в неделю юная исполнительница по два часа в день вместе с другими украинцами посещает курсы. Тренер – командир по тактической подготовке военных ВСУ с позывным "Инструктор", известен в соцсетях, как AliMonkey или Олекса.

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Полина с тренером. Фото: менеджмент певицы

Исполнительница хита "Плакала Калина" первый месяц полномасштабной войны прожила в Закарпатье. Затем вернулась в родной Киев, работала над новым материалом в студии и выступала на благотворительных концертах. Полина решила снять, как сама говорит, "розовые очки". Вот поэтому и взяла в руки автомат. Правда, пока только его макет.

Полина Дашкова на учебе. Фото: менеджмент певицы

Я считаю, что такие тренировки нужны каждому украинцу, ведь это гораздо более полезные умения и нагрузка, чем в обычном спортклубе. Тем более у нас в стране война, мы живем каждый день, как последний, мы должны заботиться о себе и своих родных, и если придется – защищаться. А этому нужно научиться. Я считаю, что делаю важное дело, выпуская качественную украинскую музыку. Кроме этого, надеюсь, что замотивирую кого-то на такие учения своим примером, – поделилась с "Сегодня" Полина.

Кто такая Полина Дашкова?

Полина Дашкова – юная 18-летняя певица. Учится в Киевской эстрадно-цирковой академии на факультете "Менеджмент шоу-бизнеса". Участница музыкального фестиваля "Черноморские Игры 2021". Во время полномасштабной войны выпустила дебютную песню "Плакала Калина" сразу в трех версиях.

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Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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