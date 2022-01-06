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Wellboy, Алина Паш, Анна Тринчер и другие: кто примет участие в Нацотборе на Евровидение-2022?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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6 января, 18:10
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В Украине уже традицией стало выбирать представителей страны на вокальный конкурс "Евровидение" путем Национального отбора. В этом году борьба обещает быть напряженной
Кто примет участие в Нацотборе на Евровидение-2022
Кто примет участие в Нацотборе на Евровидение-2022 / Фото: Instagram

Финал грандиозного отбора на "Евровидение-2022" в этом году состоится в феврале и пройдет в измененном формате.

Борьба за место на вокальном шоу в этом году будет напряженной ведь заявку на участие в Нацотборе подали много талантливых украинских артистов. Списком конкурсантов поделилось издание "MUZVAR".

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Как стало известно, некоторых из участников организаторы отбора на "UA: Суспільне" пригласили лично. Так, например, приглашение поучаствовать в конкурсе получила певица и блогер Анна Тринчер, но молодая артистка решила отказаться от участия, сообщают инсайдеры.

Анна Тринчер получила приглашение на Нацотбор
Анна Тринчер получила приглашение на Нацотбор / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Кроме Тринчер, личное приглашение получил многократный участник Национального отбора певец LAUD.

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LAUD снова попробует попасть на Евровидение
LAUD снова попробует попасть на Евровидение / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По информации инсайдеров, сейчас с будущими конкурсами проводят собеседования и предварительную проверку на предмет конфликтных тем, таких как выступления в России и Белоруси, а также оккупированных территориях.

Кто поучаствует в Национальном отборе – 2022?

В этом году среди потенциальных конкурсантов вокальной премии оказались, как популярные украинские исполнители, такие как Wellboy и Алина Паш, так и "новенькие".

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  • Wellboy
  • ROXOLANA
  • hurtom
  • GORIM!
  • Cloudless
  • Michael Soul
  • LAURA MARTI
  • SOWA
  • ТОНКА
  • Nazar YA
  • Софія Іванько
  • Софія Шанті
  • Eria
  • IDXO
  • Uliana Royce
  • Alina Pash

Напомним, "Евровидение-2022" пройдет в Турине. Полуфиналы проведут 10 и 12 мая, а большой финал состоится на арене PalaOlimpico 14 мая.

Представители Украины на прошлом конкурсе "Евровидение-2021" группа Go_A уже успели войти в историю конкурса со своим хитом "Шум".

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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