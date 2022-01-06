Wellboy, Алина Паш, Анна Тринчер и другие: кто примет участие в Нацотборе на Евровидение-2022?

Финал грандиозного отбора на "Евровидение-2022" в этом году состоится в феврале и пройдет в измененном формате.
Борьба за место на вокальном шоу в этом году будет напряженной ведь заявку на участие в Нацотборе подали много талантливых украинских артистов. Списком конкурсантов поделилось издание "MUZVAR".
Как стало известно, некоторых из участников организаторы отбора на "UA: Суспільне" пригласили лично. Так, например, приглашение поучаствовать в конкурсе получила певица и блогер Анна Тринчер, но молодая артистка решила отказаться от участия, сообщают инсайдеры.
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Кроме Тринчер, личное приглашение получил многократный участник Национального отбора певец LAUD.
По информации инсайдеров, сейчас с будущими конкурсами проводят собеседования и предварительную проверку на предмет конфликтных тем, таких как выступления в России и Белоруси, а также оккупированных территориях.
Кто поучаствует в Национальном отборе – 2022?
В этом году среди потенциальных конкурсантов вокальной премии оказались, как популярные украинские исполнители, такие как Wellboy и Алина Паш, так и "новенькие".
- Wellboy
- ROXOLANA
- hurtom
- GORIM!
- Cloudless
- Michael Soul
- LAURA MARTI
- SOWA
- ТОНКА
- Nazar YA
- Софія Іванько
- Софія Шанті
- Eria
- IDXO
- Uliana Royce
- Alina Pash
Напомним, "Евровидение-2022" пройдет в Турине. Полуфиналы проведут 10 и 12 мая, а большой финал состоится на арене PalaOlimpico 14 мая.
Представители Украины на прошлом конкурсе "Евровидение-2021" группа Go_A уже успели войти в историю конкурса со своим хитом "Шум".