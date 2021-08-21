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Я бы не выпускал ее на сцену: Кондратюк раскритиковал выступление Ротару на Новой волне и в Украине

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
21 августа, 09:39
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После фестиваля в Сочи артистка приедет в Киев, чтобы выступить на концерте в честь 30-летия Независимости Украины
Игорь Кондратюк высказался против участия Ротару в концерте ко Дню Независимости Украины
Игорь Кондратюк высказался против участия Ротару в концерте ко Дню Независимости Украины / Фото: facebook.com/kondratjukigor, instagram.com/newwave_official

Игорь Кондратюк считает, что Софии Михайловне не следует принимать участие в шоу на НСК "Олимпийском" после того, как она выступила в Сочи на "Новой волне". Об этом он написал у себя в Facebook-профиле.

При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости, – написал продюсер.

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Игорь Кондратюк добавил в своей речи, что "во время войны нельзя одновременно выступать и для оккупантов, и для жертв агрессии".

София Ротару выступила в Сочи
София Ротару выступила в Сочи / Фото: Instagram: sofiarotaru_fan

В комментариях к посту Кондратюка большинство пользователей поддержали мнение продюсера, отметив, что Ротару не место на концерте ко Дню Независимости:

  • "Воспевать славу Украине в День ее Независимости есть кому, слава Богу! Имеем своих аутентичных, талантливых, лучших вокалистов!"

Скриншот: Скриншот: facebook.com/igor.kondratiuk
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  • "У нас все как-то выборочно. Ни в одном вопросе нет принципов. У одних – война с московией, у других – гражданская и т.д."

Скриншот: Скриншот: facebook.com/igor.kondratiuk

  • "Я бы вообще запретил бы ей въезд в страну, но там же сидят невежды, которым "какая разница".
  • "А какое уважение у ней сохранилось? Она нас не уважает"

Скриншот: Скриншот: facebook.com/igor.kondratiuk

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На днях после двухлетнего перерыва в Сочи состоялось открытие музыкального фестиваля "Новая волна". На мероприятие съехались не только звезды российского шоу-бизнеса, но и украинские знаменитости.

В их числе: MARUV, АНи Лорак, Светлана Лобода. София Ротару также не пропустила "Новую волну" и уже выступила на фестивале.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Ого!
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Не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта... У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше.

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