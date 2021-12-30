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Сколько нянь у детей Елены Кравец и как актриса совмещает работу и материнство

Эксклюзив
Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
30 декабря, 19:24
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В эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" Елена Кравец рассказала, как ей удается справляться в ролью мамы троих детей и строить успешную карьеру
Елена Кравец рассказала как совмещает работу и материнство
Елена Кравец рассказала как совмещает работу и материнство / Фото: instagram.com/lennykravets

Жизнь актрисы Елены Кравец, которая призналась, что после рождения двойняшек оказалась на грани развода, достаточна насыщена и активна.

Сейчас Елена с мужем воспитывают маленьких двойняшек, а старшая дочь пары, Маша, давно живет отдельно.

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По словам актрисы, сохранять баланс между работой и материнскими обязанностями ей не так просто. Елена признается, что совмещать и то, и то не удается.

Я делаю сначала одно, потом другое, и так по кругу. В каждый момент времени ты расставляешь приоритеты. Сейчас важно снять концерт, репетировать, учить текст и быть в форме. Потом можно заняться собой и уделять время только детям. Всегда вот такой "баланс", – делится Кравец.

Елена Кравец с семьей
Елена Кравец с семьей / Фото: instagram.com/lennykravets

Чтобы дети не оставались без присмотра звезда "Вечернего квартала", как и многие работающие мамы, на подхвате имеет няню, и даже двух. Как рассказывает Елена, одна няня работает только по выходным, а другая забирает детей из садика и приходит на помощь в некоторых случаях.

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Дети Елены Кравец
Дети Елены Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

А вот со старшей дочерью Машей, говорит актриса, молодые родители и не думали звать на помощь няню. Елена признается, что когда старшая дочь появилась на свет, они с мужем Сергеем были также погружены в работу, но ребенка всегда брали с собой.

В то время мы переезжали из Кривого Рога в Киев, уходили из КВН и начинали свое дело. Маша все это время была вместе с нами на съемках, концертах, тусовалась на всех вечеринках и спала в гримерках. Тогда у нас нянь не было, всегда казалось, что это же мое дитя, почему я сама не могу забрать ее из садика? – вспоминает Кравец.

Елена Кравец с дочкой Марией
Елена Кравец с дочкой Марией / Фото: instagram.com/lennykravets

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Елена решилась стать мамой во второй раз спустя 13 лет после рождения Марии. Без сложностей не обошлось, ведь за долгое время и актриса, и ее супруг немного отвыкли от воспитания малышей.

Когда появились малыши, у меня был другой жизненный контекст. Они пришли уже в мой существующий режим и порядок. Пришлось и им подстраиваться под меня и мне немного под них, – откровенно говорит Елена.

О материнстве, жизни в "квартале", дружбе с президентом и дне рождения в Новый год Елена Кравец подробно рассказала во время беседы с журналистами сайта "Сегодня". полное интервью актрисы совсем скоро на сайте.

Ранее Елена Кравец призналась, что это она предложила дочери жить отдельно в 15 лет.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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