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"Я не чувствую себя украинкой": Рамина Эсхакзай сделала неожиданное заявление

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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30 марта, 15:16
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Популярная украинская ведущая и блогерша подняла вопросы языка
Рамина Эсхакзай подняла вопрос языка
Рамина Эсхакзай подняла вопрос языка / Фото: instagram.com/raminalalala, Коллаж: Сегодня

Пока Алексей Дурнев решил перейти на украинский язык, Рамина Эсхакзай призвала не делить украинцев на украиноязычных и русскоязычных.

Автор YouTube-канала "Ходят слухи" подчеркнула, что хорошо владеет родным языком, поскольку изучала его и совершенствовала на протяжении многих лет.

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Я родилась в Киеве. Училась в украиноязычной школе. Также училась в университете, на курсах, работала на телевидении. И, конечно, хорошо говорю на украинском языке. Мои любимые предметы в школе – это украинский язык, украинская литература и зарубежная литература. Я родилась в семье, где отец говорил на афганском языке, потом на русском с акцентом, и он немного знает украинский язык, но не в совершенстве. У меня также есть братья и сестры из Афганистана, и они также изучали украинский язык, когда приехали в Киев, – рассказала ведущая.

Рамина не понимает, почему у людей возникает вопрос о знании украинского языка. По мнению блогерши, украинцы должны знать родной язык, но не обязаны на нем разговаривать. Рамина считает, что навязывание полярного мнения – это манипуляции, которыми раньше занимались политики, чтобы специально нажать на болезненные точки.

Ведущая также добавила, что острое обсуждение языкового вопроса порождает вражду внутри страны, чем пользуются оккупанты во время войны.

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Я считаю, что, когда вы начинаете делить людей на Восток Украины, на Запад Украины... Мы все – Украина. Это наше единое государство. Да, я согласна с тем, что нужно знать язык, нужно уметь хорошо писать на украинском. Но нельзя делить людей на хороших и плохих – тех, кто общается на украинском и не общается ...Когда вы говорите: "Дайте мені каву, а не кофе", вы понимаете, что вы сеете агрессию? Люди и так очень тяжело переживают все, что происходит вокруг. Я уверена, что независимо от того, общаешься ли ты на украинском языке, русском, английском, венгерском – все мы хотим мира. И то, что мы будем ругаться между собой и будем говорить: "Ты с Востока и значит, ты больше виноват в войне, а ты с Запада, значит ты больше украинец", – это какое лицемерие, – высказалась Эсхакзай.

Рамина отметила, что патриотизм измеряется поступками и делами, а не словами на том или ином языке.

Я лично в своих интервью общалась на украинском, но когда мне говорят что я плохая… Вы знаете, я не чувствую себя украинкой, не чувствую себя нужной государству, я не хочу говорить на украинском языке. Потому что так работает наша психика. У меня такой психотип, когда говорят, что я плохая, когда меня притесняют, я не стану лучше, – объяснила блогерша.

По словам ведущей, если вы хотите, чтобы люди изменились, нужно с ними хорошо общаться и не насаждать какие-либо свои желания. А сделать так, чтобы они сами захотели перейти на украинский или частично перейти. Это все нужно делать с благими намерениями.

Ранее мы сообщали, Наталья Могилевская считает, что Украине нужны три государственных языка.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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