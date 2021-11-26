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"Я не опускаю руки": Харчишин рассказал о состоянии сына и признался в проблемах с супругой

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
26 ноября, 18:50
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Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин впервые за долго время откровенно рассказал о сложностях в семье. Многолетний союз музыканта и его супруги под угрозой распада из-за серьезной болезни сына
Валерий Харчишин
Валерий Харчишин / Фото: пресс-служба НЛО TV

Долгое время семья скрывала от общественности то, что их средний сын Евгений очень болен. И хотя в ноябре Валерий рассказал об этом в прессе, диагноз ребенка семья музыканта приняла решение не озвучивать.

В своем интервью "ЖВЛ" Харчишин сообщил о том, что сейчас очень мало шансов на выздоровление Жени, однако родители стараются не терять надежды и делают все возможное, чтобы продлить жизнь сына.

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Как отец, Валерий очень болезненно переживает сложившуюся ситуацию. Певец признался, что в моменты безвыходности, просил у Бога забрать его, но не детей.

Я не опускаю руки. Я убедил себя в том, что менять следует не ребенка, живущего в новых реалиях, а менять нужно себя. Я думаю больше даже не о том, как мы будем без него или как он будет существовать, пока мы живы. Я думаю о том, как он будет жить, когда не будет нас, -рассказал артист.

Болезнь сына повлияла и на отношения Харчишина с женой Юлией. Общая проблема не объединила, а наоборот отдалила пару друг от друга. По словам исполнителя, они с супругой зациклились на болезни Жени и разделились. Певец не рассказывает живут ли они вместе с Юлией сейчас, но убеждает, что они остаются близкими людьми и вместе заботятся о детях.

У нас есть общие дети и мы должны заботиться о них. Как ни крути, мы являемся друзьями, близкими людьми. Никто ни с кем горшки не бил, не ссорился, – сказал Харчишин.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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