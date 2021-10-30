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Я не считаю, что у меня булимия: Полякова шокировала признанием о своей привычке (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
30 октября, 12:06
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Оля Полякова в новом выпуске шоу "Взрослые девочки" обсудила с Машей Ефросининой проблему булимии. Ведущая вспомнила, как много лет назад страдала от этого расстройства, а певица рассказала, что иногда избавляется от съеденной пищи
Оля Полякова затронула тему булимии
Оля Полякова затронула тему булимии / Фото: YouTube, facebook/polyakovamusic

Тему булимии совсем недавно затронула блогер Саша Бо в интервью с Ефросининой. Теперь Маша обсудила это с Олей Поляковой. Ведущая вспомнила, как некоторое время назад ей поставили диагноз "булимия".

Булимия – это психическое расстройство, характеризующееся нарушением пищевого поведения.

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Тогда Маша Ефросинина заедала любые негативные эмоции и тревожные состояния.

Маша Ефросинина и Оля Полякова / Фото: YouTube

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Оля Полякова в ответ шокировала свою собеседницу признанием:

Я не страдаю булимией, но если я пережираю, я иду и вырываю еду.

Маша Ефросинина спросила у певицы, зачем она так поступает, ведь это ужасно вредно и если это происходит часто, то это признаки булимии. Полякова добавила, такое случается с ней, когда на следующий день у нее, к примеру, съемки, а она съела слишком много.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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