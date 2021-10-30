Я не считаю, что у меня булимия: Полякова шокировала признанием о своей привычке (видео)

Тему булимии совсем недавно затронула блогер Саша Бо в интервью с Ефросининой. Теперь Маша обсудила это с Олей Поляковой. Ведущая вспомнила, как некоторое время назад ей поставили диагноз "булимия".
Булимия – это психическое расстройство, характеризующееся нарушением пищевого поведения.
Тогда Маша Ефросинина заедала любые негативные эмоции и тревожные состояния.
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Оля Полякова в ответ шокировала свою собеседницу признанием:
Я не страдаю булимией, но если я пережираю, я иду и вырываю еду.
Маша Ефросинина спросила у певицы, зачем она так поступает, ведь это ужасно вредно и если это происходит часто, то это признаки булимии. Полякова добавила, такое случается с ней, когда на следующий день у нее, к примеру, съемки, а она съела слишком много.