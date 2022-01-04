"Я не считаю себя звездой": телеведущий Алексей Суханов отмечает день рождения

Ведущий социального ток-шоу "Говорить Україна", которое выходит по будням на канале "Украина", Алексей Суханов сегодня празднует 48-й день рождения

Алексей Суханов отмечает день рождения / Фото: пресс-служба

Телеведущий Алексей Суханов, который умилил поклонников детским фото, признался, что чувствует себя неловко в день рождения из-за повышенного внимания.

Без ложной скромности, я не считаю себя звездой. Я просто человек, который пытается хорошо делать свою работу — социальное ток-шоу "Говорить Україна". Так что день рождения я проведу спокойно, – поделился ведущий.

По словам ведущего, он не планировал приглашать гостей на праздник, поэтому всех друзей, желающих его поздравить, встречает в домашней обстановке.

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Суханов признается, что обожает делать подарки, хотя сам получать презенты не любит, потому что ему тяжело угодить. Но есть вещи, перед которыми ведущий не может устоять.