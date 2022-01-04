Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ В Харькове обвалился дом 🍰 Готовим на Рождество 💼 Политические прогнозы 2022 🎄 Что изменилось с 1 января

Топ-сериал

Лорак в Украине

Братья Богдановы

Фильмы на праздники

Селфи 1 января

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

"Я не считаю себя звездой": телеведущий Алексей Суханов отмечает день рождения

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 января, 21:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ведущий социального ток-шоу "Говорить Україна", которое выходит по будням на канале "Украина", Алексей Суханов сегодня празднует 48-й день рождения
Алексей Суханов отмечает день рождения
Алексей Суханов отмечает день рождения / Фото: пресс-служба

Телеведущий Алексей Суханов, который умилил поклонников детским фото, признался, что чувствует себя неловко в день рождения из-за повышенного внимания.

Без ложной скромности, я не считаю себя звездой. Я просто человек, который пытается хорошо делать свою работу — социальное ток-шоу "Говорить Україна". Так что день рождения я проведу спокойно, – поделился ведущий.

По словам ведущего, он не планировал приглашать гостей на праздник, поэтому всех друзей, желающих его поздравить, встречает в домашней обстановке.

Реклама

Суханов признается, что обожает делать подарки, хотя сам получать презенты не любит, потому что ему тяжело угодить. Но есть вещи, перед которыми ведущий не может устоять.

Знаете, очки для меня — это частично такой панцирь, кокон, защищающий от внешнего мира, который, к сожалению, не идеальный. С другой стороны, форма и цвет моих очков – протест против ограниченности этого мира, его рамок, стереотипов. Я все это очень не люблю! Поэтому у меня нет любимой оправы. Все зависит от настроения, – рассказал Алексей Суханов .

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Реакция на звездный кавер
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
1/2
#человек_сего_дня
4 января. Эдриан Смит. В этот день 12 лет назад (2010) в городе Дубай состоялось торжественное открытие небоскреба “Бурдж-Халифа”, спроектированного американским архитектором Эдрианом Смитом…
На встречу с героем!
Рейтинг
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Новогодний mood ​​
Как вам уютный образ Тины Кароль?
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые

Алексей Федосов украинский режиссер в Голливуде
Имидж украинцев в США

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять