Я оценила дачу: муж Анны Пановой построил для семьи уютный дом за городом

Телеведущая вместе с мужем и дочерью побывали на даче, где семья прекрасно провела время: полакомилась свежей смородиной и малиной, наплела красивых венков из полевых цветов

Анна Панова поблагодарила мужа за уютный дом / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Пока строится большой новый дом Анны Пановой, которая недавно рассказала, как выглядит рабочий день телеведущей, муж Александр, для летних посиделок с дочкой, обустроил дачу. Анна Панова рассказала, что она поначалу скептически восприняла идею мужа, потому, что любит проводить время в городе:

Я, признаться, не особо верила, что мне захочется на дачу. Я вообще предпочитаю "каменные джунгли", и прекрасно себя чувствую в столичной высотке. А тут – какая-то дача в селе.



Но ее муж Александр игнорировал скептические думы телеведущей, говорит Анна.

Анна Панова с мужем и дочерью / Фото: Facebook-страница Анны Пановой

Муж сделал ремонт: поклеил обои, кухню, ванную и теплый пол оборудовал, завез необходимую мебель. Но, когда все было готово, признается Анна, она не особо хотела даже ехать отмечать новоселье:

Это ж не квартира в новостройке. А потом пришло лето! Я оценила дачу. И стала с нетерпением ждать воскресений, когда мы выбираемся за город семьей. Здесь можно есть смородину и малину прямо с куста. Нюхать полевые цветы. Морозить ягоды-овощи на зиму в большой морозильной камере.

Для дочери телеведущей здесь настоящий детский рай. У нее есть бассейн, качели и песочница. А для звездной мамы дача – настоящий персональный оазис, где она восстанавливается после эфиров и набирается новых сил и энергии.

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