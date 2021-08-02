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Я оценила дачу: муж Анны Пановой построил для семьи уютный дом за городом

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
2 августа, 16:10
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Телеведущая вместе с мужем и дочерью побывали на даче, где семья прекрасно провела время: полакомилась свежей смородиной и малиной, наплела красивых венков из полевых цветов
Анна Панова поблагодарила мужа за уютный дом
Анна Панова поблагодарила мужа за уютный дом / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Пока строится большой новый дом Анны Пановой, которая недавно рассказала, как выглядит рабочий день телеведущей, муж Александр, для летних посиделок с дочкой, обустроил дачу. Анна Панова рассказала, что она поначалу скептически восприняла идею мужа, потому, что любит проводить время в городе:

Я, признаться, не особо верила, что мне захочется на дачу. Я вообще предпочитаю "каменные джунгли", и прекрасно себя чувствую в столичной высотке. А тут – какая-то дача в селе.


Но ее муж Александр игнорировал скептические думы телеведущей, говорит Анна.

Анна Панова с мужем и дочерью
Анна Панова с мужем и дочерью / Фото: Facebook-страница Анны Пановой

Муж сделал ремонт: поклеил обои, кухню, ванную и теплый пол оборудовал, завез необходимую мебель. Но, когда все было готово, признается Анна, она не особо хотела даже ехать отмечать новоселье:

Это ж не квартира в новостройке. А потом пришло лето! Я оценила дачу. И стала с нетерпением ждать воскресений, когда мы выбираемся за город семьей. Здесь можно есть смородину и малину прямо с куста. Нюхать полевые цветы. Морозить ягоды-овощи на зиму в большой морозильной камере.

Для дочери телеведущей здесь настоящий детский рай. У нее есть бассейн, качели и песочница. А для звездной мамы дача – настоящий персональный оазис, где она восстанавливается после эфиров и набирается новых сил и энергии.

Смотрите видео, в каком доме живет Антин Мухарский:

Тем временем мы выяснили, как красиво оформить дачу: ТОП-10 ярких лайфхаков с фото.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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