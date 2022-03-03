"Я пишаюся своєю національністю": Лия Меладзе записала мотивирующее видео для украинцев

Дочь Константина Меладзе в инстаграм опубликовала красивое исполнение песни и душевные строки, которые точно могут успокоить и мотивировать многих

Лия Меладзе записала трогательное видео / Фото: instagram.com/meladzeliya

Харизматичная и безумно талантливая Лия Меладзе, дочь композитора и продюсера Константина Меладзе, в инстаграм несколько дней назад опубликовала вдохновляющее послание всем украинцам, переживающим непростые времена из-за вторжения России в Украину. И оно не теряет своей актуальности.

Публикуем речь девушки, которая должна была строить свой музыкальный путь в "Голосі країни", но теперь, как и все украинцы, живет в условиях войны, далее без изменений.

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"Україна, країна моєї душі та мого серця, моя батьківщина, незамінна. Я пишаюся своєю національністю. Не має значення де я буду, але я завжди з гордістю буду говорити про те, що я з тої країни де Карпатьскі гори, де море, де пам’ятники, де народилося стільки талановитих письменників, поєтів, художників, де найдобріші люди, де щирі посмішки, де найвеселіші дідусі та бабусі, де найцікавіша та найзахоплююча історія. Весь світ пишається нашими Солдатами, нашою відвагою, нашим Президентом та нашою силою волі та духу. Ми приклад для багатьох, нам не обов'язково бути в книжці з історії, але ми точно будемо, адже ми і є історія. Я пам'ятаю як під цю пісню в 2019 їхала на сороковому тролейбусі до Олімпійської, було 4 вечора, жовтень, ніжно сідало сонце, залишаючи тепло оранжеве світло на сидіннях. І кожен із нас ще вийде надвір під звуки гімну, а не сирени. Будуть салюти, і незабаром ми перестанемо асоціювати їх із вибухами та стріляниною. Вийдуть музиканти на вулиці, ми бігатимемо парками, у метро замість бомбосховища всі знову поспішатимуть по своїх справах або на зустрічі до коханих. Ми будемо плакати тільки від щастя, ми будемо вмирати тільки від старості, ми завжди будемо незалежні, бо це то, чого ми прагнемо, а якщо Українець чогось прагне- він це отримує.

"Она залечит раны, встанет и распустит косы.

Оденет платье из цветов и пошагает босой

По утренней росе, ногами собирая капли.

Тут не война – тут все свои, брат, пора прятать сабли."- Ярмак

Слава Україні!"

Душевное исполнение песни от Лии Меладзе не пропустите далее в видео.

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Пусть душевное исполнение песни от Лии будет для всех еще одной порцией мотивации и важным кирпичиком в поддержании боевого настроения.

Тем временем в России есть публичные люди, которые уже высказались против войны в Украине:

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Мы уверены в победе. Все будет Украина!

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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