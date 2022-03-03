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"Я пишаюся своєю національністю": Лия Меладзе записала мотивирующее видео для украинцев

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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3 марта, 13:14
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Дочь Константина Меладзе в инстаграм опубликовала красивое исполнение песни и душевные строки, которые точно могут успокоить и мотивировать многих
Лия Меладзе записала трогательное видео
Лия Меладзе записала трогательное видео / Фото: instagram.com/meladzeliya

Харизматичная и безумно талантливая Лия Меладзе, дочь композитора и продюсера Константина Меладзе, в инстаграм несколько дней назад опубликовала вдохновляющее послание всем украинцам, переживающим непростые времена из-за вторжения России в Украину. И оно не теряет своей актуальности.

Публикуем речь девушки, которая должна была строить свой музыкальный путь в "Голосі країни", но теперь, как и все украинцы, живет в условиях войны, далее без изменений.

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"Україна, країна моєї душі та мого серця, моя батьківщина, незамінна. Я пишаюся своєю національністю. Не має значення де я буду, але я завжди з гордістю буду говорити про те, що я з тої країни де Карпатьскі гори, де море, де пам’ятники, де народилося стільки талановитих письменників, поєтів, художників, де найдобріші люди, де щирі посмішки, де найвеселіші дідусі та бабусі, де найцікавіша та найзахоплююча історія. Весь світ пишається нашими Солдатами, нашою відвагою, нашим Президентом та нашою силою волі та духу. Ми приклад для багатьох, нам не обов'язково бути в книжці з історії, але ми точно будемо, адже ми і є історія. Я пам'ятаю як під цю пісню в 2019 їхала на сороковому тролейбусі до Олімпійської, було 4 вечора, жовтень, ніжно сідало сонце, залишаючи тепло оранжеве світло на сидіннях. І кожен із нас ще вийде надвір під звуки гімну, а не сирени. Будуть салюти, і незабаром ми перестанемо асоціювати їх із вибухами та стріляниною. Вийдуть музиканти на вулиці, ми бігатимемо парками, у метро замість бомбосховища всі знову поспішатимуть по своїх справах або на зустрічі до коханих. Ми будемо плакати тільки від щастя, ми будемо вмирати тільки від старості, ми завжди будемо незалежні, бо це то, чого ми прагнемо, а якщо Українець чогось прагне- він це отримує.
"Она залечит раны, встанет и распустит косы.
Оденет платье из цветов и пошагает босой
По утренней росе, ногами собирая капли.
Тут не война – тут все свои, брат, пора прятать сабли."- Ярмак
Слава Україні!"

Душевное исполнение песни от Лии Меладзе не пропустите далее в видео.

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Пусть душевное исполнение песни от Лии будет для всех еще одной порцией мотивации и важным кирпичиком в поддержании боевого настроения.

Тем временем в России есть публичные люди, которые уже высказались против войны в Украине:

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Мы уверены в победе. Все будет Украина!

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

Цитата на segodnya.ua
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