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Снежана Егорова шокировала новым заявлением: "Я поддерживаю Владимира Путина"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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26 января, 14:52
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В Сети обсуждают новую порцию заявлений известной телеведущей и актрисы Снежаны Егоровой, которая в непростое для Украины время выразила поддержку президенту РФ
Снежана Егорова снова оскандалилась
Снежана Егорова снова оскандалилась / Фото: Facebook

Снежана Егорова, бывшая жена Антина Мухарского, в очередной раз оскандалилась, сообщив в Сети о своих политических взглядах. На этот раз артистка открыто поддержала Владимира Путина, и это в момент, когда в новостях то и дело появляются сообщения о возможной полномасштабной войне, а украинцы пытаются консолидироваться в этот непростой для страны момент.

скиншот из Facebook Егоровой

После этого на странице в Facebook Егоровой появился ряд видео с пародиями и мемами на украинских политиков.

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скиншот из Facebook Егоровой / дипфейк на Притулу

В своих публикациях Егорова защищает президента РФ.

Конечно же, звезда получила большую порцию негатива в связи с высказываниями. На данный момент журналисты "Сегодня" пытаются связаться со Снежаной Егоровой, чтобы она прокомментировала оставленные ею сообщения в Сети.

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Также читайте интервью дочери Снежаны Егоровой – Стаси.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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