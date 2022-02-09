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Я себя ненавидела: София Стужук призналась, почему решилась на пластику

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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9 февраля, 18:10
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Известный блогер София Стужук прокомментировала свое решение лечь под нож пластического хирурга
Девушка откровенно рассказала о пластике
Девушка откровенно рассказала о пластике / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Напомним, вчера вышло новое интервью Софии Стужук. В беседе с Раминой в шоу "Ходят слухи" девушка много говорила о личной жизни, но также интерес публики вызвали откровения о пластических операциях.

Не секрет, что София Стужук делала себе грудь, нос и блефаропластику. И уже после первой операции она получила большую порцию критики, ведь до этого она активно ратовала за натуральность.

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София Стужук
София Стужук / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Да, я всегда хотела (пластику – прим.ред). Я даже когда только с мужем познакомилась, я ему тогда уже говорила, что когда-то я заработаю, накоплю деньги и сделаю себе грудь и нос. Мне прямо не нравилась эта пимпочка, хотя и не было ничего прямо такого плохого. Но у меня были комплексы, я хотела выглядеть идеально.

Касательно того, почему она так агитировала за естественность ранее, София отвечает так:

Хотелось быть какой-то особенной. Хотелось убедить себя, что я за натуральность, мол, вы все такие, а я вам себя противопоставляю – все одинаковые, что это за идеалы красоты. А мне хотелось по-другому.

Но по факту проблемы с самооценкой и непростой период после расставания с мужем и его скоропостижный уход вынудили ее на перемены.

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София Стужук довольна преображением
София Стужук довольна преображением / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Когда я сделала грудь, я не дошла еще до осознания в тот момент, мне просто было плохо, я себя ненавидела, мне не нравилось мое тело. А тут еще и грудь – ладно еще она была маленькой, когда я была худая, а затем вот эти висюши, маленькая грудь, а я уже такая бомбочка. Потом мне еще кто-то сказал, что это не очень прикольно.

Также Софии хотелось понравиться парню, с которым она на тот момент общалась. Ее не устраивало, когда "сиси по его подбородку".

В итоге блогер пришла к тому, что операция помогла улучшить ее эмоциональное состояние.

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Принятие – это не про то, что я принимаю себя такой, какой я есть, Это не про внешность. Это про то, что да, я такая, но у меня еще есть мысли, чувства, желания, внутренний образ себя. Я – личность.

В целом София Стужук говорит, что довольна своим преображением. По ее словам, можно было в некоторых моментах сделать лучше, но в общем ей нравится, как она сейчас выглядит.

Больше о внешних преображениях девушки смотрите далее в видео.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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