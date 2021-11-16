Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Босния - Украина: онлайн Босния - Украина: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 📲 Операция Цифровизация

Пытки Мэнсона

Спойлер от Златы

Уильям в ярости

Молодая Елизавета

Шоу "Маска". Сезон 2

Старые вещи Кейт
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Тина Кароль отказывается выступать в РФ: Предложений было много

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
16 ноября, 16:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Популярная исполнительница Тина Кароль ни разу не посещала Россию с 2014 года. Она объяснила, что повлияло на ее решение полностью отказаться от концертов в РФ
Тина Кароль не выступает в России с 2014 года
Тина Кароль не выступает в России с 2014 года / Фото: Инстаграм

Многие украинские артисты, с началом военных действий на востоке нашей страны, не переставали выступать в России. Они продолжили туда ездить на музыкальные фестивали, да и просто увидеться со знаменитыми коллегами или своими родственниками.

Но Тина Кароль, которая поделилась забавным снимком себя в юности, несмотря на большие карьерные перспективы, отказалась от посещения России в самом начале конфликта между странами.

Реклама

Певица не выступает в России из-за политической ситуации
Певица не выступает в России из-за политической ситуации / Фото: YouTube

Недавно ее пригласили на танцевальный проект в Грузию выступить с песней на украинском языке "Намалюю тобі зорі". После чего артистка дала интервью в студии местного канала.

Интервьюер задал Кароль вопрос касаемо причины отказа от гастролей в России. Тина сразу же объяснила свою позицию – она это сделала по политическим мотивам.

Реклама

В 2014 году я сказала, что остаюсь в Украине. Несмотря на то, что предложений было много. Это был мой выбор. Я могу продавать свою музыку, но не продаю душу, – поделилась исполнительница.

Также она рассказала, что интересуется грузинской музыкальной индустрией – у нее даже есть фаворит среди артистов.

Я очень любою ваших певцов, у них особенные голоса и чувство музыки. Моя любимая певица Нино Катамадзе, – призналась Кароль.

Читайте также:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Она сказала "ДА"
Кристен Стюарт & Дилан Майер
Как это было?
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять