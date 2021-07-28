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Я скоро стану мамой: "Мисс Украина Вселенная" показала округлившийся животик (фото)

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
28 июля, 15:05
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Анастасия Суббота снялась в красивой беременной фотосессии, которой и раскрыла все детали своего интересного положения
"Мисс Украина Вселенная" показала округлившийся животик
"Мисс Украина Вселенная" показала округлившийся животик / Фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

27-летняя Анастасия Суббота, которая участвовала в украинском конкурсе красоты в 2019 году, впервые станет мамой. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"Я скоро стану мамой! Это замечательный и прекрасный момент моей жизни! Знать, что в тебе растет новая жизнь – это что-то нереальное!" – сообщила модель.

При этом свой пост Анастасия сопроводила красивыми снимками, на которых уже хорошо видно округлившийся животик. На них она позирует лишь в трусах и джинсовой курточке на голое тело.

Кто является отцом ребенка Анастасия пока не говорит и нигде его не показывает. Но поклонников это не волнует – они написали будущей маме в комментариях много приятных слов и поздравлений:

  • Поздравляю! Желаю всего самого лучшего!
  • Малышка, поздравляю
  • Малыш,ты красотка! Поздравляю
  • Поздравляем! Думаю большинство и так заметили животик
  • Ого, ничего себе! поздравляю тебя с такой перекраской новостью! желаю самой счастливой жизни

Смотрите видеосюжет "Зіркового шляху" о звездах, которые выходили замуж, будучи беременными:

Ранее сообщалось также, что 36-летняя Скарелтт Йоханссон во второй раз станет мамой. Знаменитая голливудская актриса ждет второго ребенка от своего супруга Колина Жоста.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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8 лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых - мое желание защитить его от пристального внимания... Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик. И я рад познакомить вас с ним.

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