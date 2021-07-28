Я скоро стану мамой: "Мисс Украина Вселенная" показала округлившийся животик (фото)

27-летняя Анастасия Суббота, которая участвовала в украинском конкурсе красоты в 2019 году, впервые станет мамой. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
"Я скоро стану мамой! Это замечательный и прекрасный момент моей жизни! Знать, что в тебе растет новая жизнь – это что-то нереальное!" – сообщила модель.
При этом свой пост Анастасия сопроводила красивыми снимками, на которых уже хорошо видно округлившийся животик. На них она позирует лишь в трусах и джинсовой курточке на голое тело.
Кто является отцом ребенка Анастасия пока не говорит и нигде его не показывает. Но поклонников это не волнует – они написали будущей маме в комментариях много приятных слов и поздравлений:
- Поздравляю! Желаю всего самого лучшего!
- Малышка, поздравляю
- Малыш,ты красотка! Поздравляю
- Поздравляем! Думаю большинство и так заметили животик
- Ого, ничего себе! поздравляю тебя с такой перекраской новостью! желаю самой счастливой жизни
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