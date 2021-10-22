"Я скрываю его от всех": в новой песне Ани Лорак признается в любви загадочному мужчине

Певица порадовала своих фанов новым релизом. В песне Лорак рассказывает о неком возлюбленном, которого она скрывает ото всех. Не намек ли это на очередной роман?

Ани Лорак представила новую песню "Он" / Фото: instagram.com/anilorak

После украиноязычной песни Ани Лорак выпустила композицию на русском. Традиционно, в тексте артистка говорит о чувствах к "нему", о том, что любит его и готова ради мужчины на все.

Он – преступленье мое, все отдам за него…, – поет Ани Лорак.

Композицию "Он" можно послушать в YouTube-канале Ани Лорак или прямо на нашем сайте:

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Специально для новой песни Лорак создано mood-видео, в котором запечатлена сама Каролина с ярким макияжем с синими и красными акцентами.

Песня "Он" войдет в новый альбом Ани Лорак, который называется "#ЯЖИВА".

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О личной жизни Лорак сейчас известно мало. На публике с мужчиной она не появляется, исполнительница занята подготовкой нового материала, вероятно, будет снимать клип для песни "Он".

Тем временем бывший супруг Лорак – Мурат Налчаджиоглу – сделал предложение своей возлюбленной. О романе пары мало информации. Известно, что Мурат и Лилия начали встречаться в июне прошлого года. Девушка работает визажистом в столице, у нее есть дочь от предыдущих отношений.