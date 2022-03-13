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"Я умоляю вас, пожалуйста, остановитесь!": Могилевская призвала белорусов не подыгрывать безумию Путина

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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13 марта, 13:14
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Известная украинская певица Наталья Могилевская обратилась к солдатам из Беларуси, страны, которая подарила ей когда-то первый успех...
Певица записала обращение к белорусам
Певица записала обращение к белорусам / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Пока в Сети обсуждали новости о том, что Тина Кароль в очередной раз вышла на митинг против войны, мы также не можем оставить без внимания эмоциональное обращение певицы Натальи Могилевской. Звезда регулярно делает полезные публикации, активно выступает против войны, несет информационную поддержку, а в 18-й день войны она в очередной раз обратилась к солдатам Беларуси.

На своей странице в инстаграм Наталья Могилевская записала видеообращение к Беларуси, стране, которая подарила ей когда-то первую популярность. Она призвала солдат одуматься и не идти войной против украинцев, поддерживая безумие Путина.

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Родная, любимая моя Беларусь! Мой первый успех пришел ко мне на твоем "Славянском базаре" в Витебске. Я очень люблю вашу страну!
Дорогие мои солдаты, те, кто еще не остановился и думает идти с войной на Украину... Я заклинаю! Я молю вас, не делайте этого! Это захватническая фашистская война против мирных граждан, которые не хотят становиться Россией. Я умоляю вас, пожалуйста, остановитесь!

Песня, которую спела Могилевская, очень четко говорит о том, что ждет каждого, кто ступит на украинскую землю с оружием.

Напомним, певица Джамала выступила на финальном отборе "Евровидения" в Германии, где также удалось собрать 67 миллионов евро для украинцев.

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Тем временем Святослав Вакарчук дал концерт у Львовского вокзала. А певица Злата Огневич назвала россиян изгоями и проклятым народом.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
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Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
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Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
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Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
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