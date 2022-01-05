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"Я возненавидела себя": новую девушку Романа Свечкоренко захейтили из-за внешности и разницы в возрасте

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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5 января, 12:30
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Украинский психолог, блогер и бывший участник шоу "Холостячка-2" Роман Свечкоренко рассекретил свою возлюбленную – блогера Валерию Чернецкую. Девушка моложе Романа на 10 лет
Новая возлюбленная Романа Свечкоренко пожаловалась на травлю в соцсетях
Новая возлюбленная Романа Свечкоренко пожаловалась на травлю в соцсетях / Фото: instagram.com/chernetskav/

Из-за разницы в возрасте и внешнего вида Валерию начали травить в соцсетях. Под снимками пары в Instagram некоторые подписчики стали писать гадости в адрес девушки.

Фолловеры стали критиковать пирсинг Валерии, а также подшучивать над Романом, мол, он стал встречаться "со школьницей". И если Роман, который недавно оказался в полиции, умело отшучивается и отвечает на комментарии с юмором или просто игнорирует их, Валерию такие насмешки сильно задевают. Чернецкая заявила, что из-за волны хейта в Сети у нее понизилась самооценка:

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Да, у меня есть татуировки, вот недавно проколола нос (мы вместе с Ромой это делали если что). Да, мне 21. Да, у нас 10 лет разницы. Да, я низенькая. Да, я не выгляжу так, как вам бы хотелось. За эти два дня я выгребла столько хейта, сколько за всю жизнь не слышала в свою сторону. Я возненавидела себя, я ненавижу каждый свой прокол, свою внешность, рост, возраст, одежду. А стоило лишь зайти в директ и прочитать комментарии – и на тебе, я не могу даже на себя смотреть. Хотя до этого с самооценкой все было хорошо, – жалуется Валерия на своей страничке в Instagram.

Валерия Чернецкая, блогер и девушка Романа Свечкоренко
Валерия Чернецкая, блогер и девушка Романа Свечкоренко / Фото: instagram.com/chernetskav/

В комментариях многие подписчики стали утешать и поддерживать девушку:

  • Лера, солнце, ты прекрасна. Такого светлого человека еще поискать нужно. То что тебе пишут, это не твое, это их комплексы и желчь.
  • Солнце, ты всегда была прекрасная.
  • Все будет хорошо! Вы просто отличная пара, делайте как нравится. Вам, в первую очередь!
Скриншот: Instagram

Судя по тому, что сейчас Роман опубликовал видео, на котором они с Валерией в летней одежде, а также у девушки другая прическа (более длинные волосы), их отношения начались несколько месяцев назад.

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Скриншот: Instagram

Что известно о Романе Свечкоренко

Роману 31 год, он из Киева. Четыре года занимается психологией. Считает себя специалистом в сфере женского счастья и собирается занять место Лабковского. Ездит в туры по городам, собирает залы, продает онлайн-курсы и мастер-классы. Почти блогер-миллионник – сейчас на страницу Романа в Instagram подписано более 950 тысяч человек. Был женат 10 лет, есть дочь.

Ранее мы рассказывали, что известно о бывшей супруге Романа Свечкоренко – Илоне.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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