"Я вызываю зависть": бывшая жена Виктора Павлика "уколола" Репяхову, которая угрожала ей адвокатом

Недавно Екатерина Репяхова заявила, что ее страницы в соцсетях атакуют боты и кто-то хочет уничтожить ее блогерскую деятельность

Лариса Созаева продолжает негласную войну с Екатериной Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate, instagram.com/lora.sozaeva

Кроме того, жена Виктора Павлика обратилась за помощью к адвокату, чтобы привлечь бывшую супругу певца – Ларису Созаеву – к ответственности за ее оскорбления. Об этом Катя рассказала подписчикам в Instastories.

Я нашла адвоката. Мы будем с ней работать по двум вопросам: оскорбления Ларисы Созаевой и поиски человека, который шлет ботов. Через киберполицию и серверы, – написала Репяхова накануне.

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Скриншот со страницы Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

В то же время бывшая жена Виктора Павлика сообщила, что Instagram появилась ее фейковая страница, а в сторис опубликовала несколько видео, намекнув подписчикам на конфликт с Репяховой.

Созаева отметила, что она "ничего не делает", а кто-то ей "завидует". Так, вероятно, она объяснила вражду с нынешней женой Павлика.

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Если бы я была убита горем, не красива, не умна, никто бы со мной не боролся. А так как я вызываю, возможно, зависть, возможно, агрессию, возможно, какие-то комплексы у людей, происходят вот такие неприятности со мной. Я ничего не делаю, я стою на месте, – высказалась Лора Созаева.

Лора Созаева считает, что ей завидуют / Фото: instagram.com/stories/lora.sozaeva

Ранее бывшая жена Виктора Павлика сообщила, что у нее есть прямой материал преследования и "почти прямые угрозы", которые она "готова предоставить в соответствующие инстанции". По словам Созаевой, об этом она уже предупредила Павлика и Репяхову.

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Недавно мы также писали, что Виктор Павлик впервые прокомментировал скандал Екатерины Репяховой с Ларисой Созаевой в Instagram. Он заявил, что с уважением относится к бывшей жене и пытался поддерживать ее, даже против воли Екатерины Репяховой.

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