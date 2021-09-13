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Яхта, солнце и пикник: Настя Каменских показала, как отметила день рождения Кати Осадчей (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
13 сентября, 10:21
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12 сентября известной украинской телеведущей Екатерине Осадчей исполнилось 38 лет. На праздник к себе она позвала Настю Каменских и других близких подруг
Настя Каменских показала, как Катя Осадчая отметила свой день рождения
Настя Каменских показала, как Катя Осадчая отметила свой день рождения / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских и ее супруг Потап, который поздравил сына с днем рождения, дружат с Катей Осадчей и Юрием Горбуновым. И они не просто друзья, а кумовья – Потап является крестным отцом старшего сына Юрия и Кати – Ивана.

Пары живут рядом и ходят друг к другу в гости. Вчера Настя и Потап не могли не зайти к Кате Осадчей, у которой был день рождения. Каменских в Instastories показала, как они поздравляют телеведущую, а позже опубликовала кадры празднования.

Скриншот: Instagram
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Осадчая собрала женскую компанию – на праздник к ней пришли не только Каменских, но и певица и модель Даша Астафьева, экс-супруга Позитива и близкая подруга Насти – Анна Андрийчук, звездный фотограф Соня Плакидюк и другие.

Скриншот: Instagram

Сначала подружки отправились на водную прогулку по Днепру, а позже продолжили отмечать день рождения на берегу, устроив пикник.

Скриншот: Instagram

Настя покинула вечеринку раньше всех, так как ей нужно было уехать на выступление.

Сегодня один из тех вечеров, когда особенно тепло и хорошо. Спасибо близким за это, – написала в Instagram Каменских, опубликовав фото с пикника.

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Скриншот: Instagram

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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