YouTube составил рейтинг самых популярных видео в Украине за 2021 год

В 2021 года украинские пользователи отдали предпочтение просмотру интервью, развлекательных шоу и клипов.
На первом месте рейтинга оказалось расследование российского оппозиционера Алексея Навального, в котором он подробно рассказал о недвижимости президента РФ. Вторым по популярности стало комедийное шоу "Что было дальше?".
Интервью Юрия Дудя с You-Tube-блогером Ивангаем, на канал которого подписано более 17 миллионов пользователей, также попало в тройку лидеров.
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Топ самых просматриваемых видео 2021 года в Украине:
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- Зона комфорта. Все серии / Сериал
- Майнкрафт ЕвгенБро — Ты не МОГ! Ма Я СМОГ!
- Шоу "Маска" / Випуск 1, сезон 1.
Среди видеоклипов лидирует LOBODA. После нее, украинцы отдали предпочтение просмотру музыкального видео кавказца Султана Лагучева – его песня "Горький вкус" стала очень популярной на YouTube.
Кстати, скандальный репер Моргенштерн, которого российские власти обвинили в пропаганде наркотиков в тексте песен, тоже оказался в топе.
Топ самых просматриваемых клипов 2021 года в Украине:
- LOBODA — "Родной"
- Султан Лагучев — "Горький вкус"
- Minelli — Rampampam
- Morgenshtern — "Дуло"
- NK / Настя Каменських — "Красное вино"
- Тіна Кароль — "Скандал"
- Max Barskih & Zivert — Bestseller
- Artik & Asti — "Истеричка"
- Супер Жорик — "Чао! Чао!"
- Wellboy — "Гуси"
Последнее место в рейтинге занял начинающий исполнитель Wellboy со своим хитом "Гуси", которые пользователи посмотрели 14 миллионов раз.
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