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YouTube составил рейтинг самых популярных видео в Украине за 2021 год

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
1 декабря, 19:13
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Всемирный видеохостинг опубликовал ежегодный топ роликов по просмотрам. В этом году украинцы начали смотреть меньше российского контента
Топ самых популярных роликов на YouTube
Топ самых популярных роликов на YouTube / Фото: Инстаграм

В 2021 года украинские пользователи отдали предпочтение просмотру интервью, развлекательных шоу и клипов.

На первом месте рейтинга оказалось расследование российского оппозиционера Алексея Навального, в котором он подробно рассказал о недвижимости президента РФ. Вторым по популярности стало комедийное шоу "Что было дальше?".

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Интервью Юрия Дудя с You-Tube-блогером Ивангаем, на канал которого подписано более 17 миллионов пользователей, также попало в тройку лидеров.

Фото: YouTube

Топ самых просматриваемых видео 2021 года в Украине:

  • Дворец для Путина. История самой большой взятки
  • Антон Лапенко х Александр Гудков / Что было дальше?
  • Ивангай — где он пропадал / вДудь
  • Серіал "Папік" — 1 серія, 2 сезон
  • Влад А4 Стал Призраком на 24 Часа!
  • Холостяк 11 — Выпуск 1
  • Morgenshtern. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский / В гостях у Гордона
  • Зона комфорта. Все серии / Сериал
  • Майнкрафт ЕвгенБро — Ты не МОГ! Ма Я СМОГ!
  • Шоу "Маска" / Випуск 1, сезон 1.

Среди видеоклипов лидирует LOBODA. После нее, украинцы отдали предпочтение просмотру музыкального видео кавказца Султана Лагучева – его песня "Горький вкус" стала очень популярной на YouTube.

Фото: YouTube

Кстати, скандальный репер Моргенштерн, которого российские власти обвинили в пропаганде наркотиков в тексте песен, тоже оказался в топе.

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Топ самых просматриваемых клипов 2021 года в Украине:

  • LOBODA — "Родной"
  • Султан Лагучев — "Горький вкус"
  • Minelli — Rampampam
  • Morgenshtern — "Дуло"
  • NK / Настя Каменських — "Красное вино"
  • Тіна Кароль — "Скандал"
  • Max Barskih & Zivert — Bestseller
  • Artik & Asti — "Истеричка"
  • Супер Жорик — "Чао! Чао!"
  • Wellboy — "Гуси"

Последнее место в рейтинге занял начинающий исполнитель Wellboy со своим хитом "Гуси", которые пользователи посмотрели 14 миллионов раз.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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