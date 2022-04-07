Юлия Галушка помогает искать пропавших во время войны: В первые же 10 минут мне пришло 200 сообщений

Ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Юлия Галушка помогает тысячам украинцев найти близких и родных, с которыми их разлучила война

Юлия Галушка помогает украинцам найти родных / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

После вторжения российских войск в Украину тысячи людей утратили связь с родными. Чтобы помочь близким воссоединиться, телеведущая Юлия Галушка стала администратором Telegram-канала "Пошук зниклих".

Это один из самых крупных ресурсов для поиска детей и взрослых. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно отправить запрос в чат-бот, который предлагает найти в базе данных информацию о пропавшем человеке. В случае, если данные отсутствуют, – будет создана анкета и опубликована в группе.

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Мы публикуем объявления о розыске и невероятно радуемся, когда благодаря огласке находятся люди. По количеству сообщений из того или иного города мы точно знаем, где горячее, где уже несколько недель нет связи. Эти крики о помощи в коротких объявлениях о поиске даже больно читать, – рассказала Юлия.

Для повышения эффективности администраторы сотрудничают с теробороной, которая также принимает запросы о пропавших. Кроме того, в Telegram-канале публикуют списки эвакуированных со всей Украины. Пользователям можно легко ориентироваться с помощью хештегов с названиями городов. В настоящее время Telegram-канал "Пошук зниклих" насчитывает около 95 тысяч подписчиков.

Чтобы понять, насколько много людей сейчас ищет своих, приведу пример: сейчас обрабатывать заявки нам помогает специально созданный телеграмм-бот. До этого – обращения мы получали в личных сообщениях. Так вот, в первые же 10 минут, когда я присоединилась к девушкам, мне пришло 200 сообщений. Просто представьте, сколько людей сейчас не могут поговорить с близкими, просто узнать, как они, – отметила ведущая.

Напомним, певец MЕLOVIN на вечере памяти Паши Ли помог собрать деньги для ВСУ и семьи погибшего.

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