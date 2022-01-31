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Юлия Санина слегла с болезнью: певице придется отменить выступления

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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31 января, 11:17
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Фронтвумен группы The Hardkiss слегла с высокой температурой и слабостью. Певица подозревает, что могла заболеть гриппом или коронавирусом
Юлия Санина подозревает, что заболела гриппом
Юлия Санина подозревает, что заболела гриппом / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина, которая недавно презентовала новый клип на песню "Сестра", пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие.

О своем состоянии исполнительница рассказала на своей странице в Instagram.

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И вот я подумала, что позади все наши приключения и все наши неприятности...но нет – 38,5, – поделилась в Instastories певица.

Скриншот – instagram.com/the_hardkiss

Как сообщила Санина, кроме высокой температуры у нее также наблюдается слабость и сильная головная боль.

Солистка The Hardkiss призналась, что очень расстроена, так как на ближайшие дни у нее был запланирован ряд важных мероприятий, среди которых выступления группы и допремьерный показ фильма "Найкращі вихідні".

Если завтра не случится чуда, и я не проснусь здоровой, то, конечно же, придется отменить эти мероприятия, – огорчилась исполнительница.

Санина уже успела сделать тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Также певица сделала экспресс-тест на грипп, а вот он намекнул, что певица все же подцепила болезнь.

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Скриншот – instagram.com/the_hardkiss

Вероятнее всего, Юлия заразилась от своего сына Даниила, который на днях только перенес простудное заболевание.

Напомним, что впереди Юлию Санину и Тину Кароль ждет проверка на интуицию в шоу "Ігри талантів".

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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