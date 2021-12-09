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Юлия Санина спасла "сестру" от японской мафии – новый клип The Hardkiss

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
9 декабря, 12:38
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Украинская рок-группа The Hardkiss презентовала новый клип на трек "Сестра". Песня повествует о крепкой женской дружбе и поддержке после несчастной любви
The Hardkiss презентовали новый клип на песню "Сестра"
The Hardkiss презентовали новый клип на песню "Сестра" / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Новое музыкальное видео снято в восточном стиле. Солистка группы Юлия Санина появилась в образе Japanese Dancer. Стилисты подобрали ей темное кимоно, разрисованное ветвями цветущей сакуры. Также певица исполнила традиционный японский танец с веерами, которые символизируют призыв к радости и счастью.

"Сестра" – это сюжетный видеоклип, похожий на вырезанную сцену из фильма. Режиссеры дали зрителю возможность придумать начало и конец продемонстрированной истории.

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Мы остановились на драйве и киношном арте. Во время подготовки к клипу мы с Юлей просмотрели два-три десятка самых главных мировых экшенов. Столько боевиков мы, наверное, за последние десять лет не видели, – рассказал "ТСН" креативный продюсер группы Вал Бебко.

Неотъемлемой частью клипа стало появление молодой актрисы Алины Чебан. Санина признается, что уже при первой встрече девушка ее заинтересовала.

На нее мы обратили внимание этим летом – на съемках фильма "Лучшие выходные". Алина имеет такую ​​яркую и харизматичную внешность! Мы еще не придумали сюжет для "Сестры", но уже видели в этой роли именно ее, – делится Юлия.

Воспроизвести "японские мотивы" в Киеве оказалось довольно сложно. Создатели клипа долго искали подходящую съемочную площадку, для этого им даже пришлось перестроить холл одной из столичных гостиниц.

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