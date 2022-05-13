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Юрий Горбунов рассказал, почему они с Катей Осадчей пока не могут усыновить ребенка-сироту

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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13 мая, 16:39
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Ранее Юрий Горбунов и его супруга, ведущая Катя Осадчая, объявили о желании усыновить ребенка, чьи родители погибли на войне
Катя Осадчая призналась, что они с Юрием Горбуновым узнают больше подробностей об усыновлении
Катя Осадчая призналась, что они с Юрием Горбуновым узнают больше подробностей об усыновлении / Фото: instagram.com/kosadcha

Оказалось, что в то время, пока в стране действует военное положение, процедуры усыновления невозможны.

Сказать о том, что мы сейчас готовы это сделать (усыновить ребенка – Ред.) – я бы не сказал. Мы разговариваем об этом, – делится Горбунов в программе "Слава +" – Пока идет война, это сделать невозможно. Реестры закрыты. Потом, когда закончится война, будут долго выяснять, остались ли у этих детей родственники, потому что все должно быть согласно закону.

Юрий объясняет, что если случится так, что ребенка усыновят, а потом у него объявятся родственники и заберут из новой семьи, то этот ребенок получит большую моральную травму.

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Сначала должна закончиться война нашей победой, а потом уже все эти документарные вещи. На мой взгляд, те семьи, которые смогут это сделать, у них будет такая возможность – они будут просто обязаны это сделать, потому что это будет еще один вклад уже даже не в победу, а в развитие нашего госудраства, – объяснил Юрий.

У Юрия Горбунова и Кати Осадчей двое общих детей – сыновья Иван и Данила. Иван появился на свет 18 февраля 2017 года, а Данила – 19 августа 2021 года. У Осадчей есть взрослый сын от первого брака – Илья.

Ранее Катя Осадчая впервые прокомментировала заявление Юрия Горбунова о планах усыновить ребенка.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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