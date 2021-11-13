Юрий Никитин рассказал, как Андрей Данилко пережил смерть мамы

Популярный украинский артист, известный по сценическому образу Верки Сердючки, тщательно скрывает личную жизнь и потому не сообщал о трагедии. Его продюсер Юрий Никитин рассказал, как певец пережил трудный период.
Он, конечно, переживал, но сегодня он уже находится в хорошем состоянии. И, как мне кажется, в прекрасном самочувствии, – рассказал Никитин в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Україна".
Также продюсер сообщил, что причиной потери были проблемы женщины с сердцем.
Насколько я помню, там что-то связано с сердцем, – добавил он.
Что известно о маме Данилко
Мама артиста – Светлана Волкова – была дважды в браке. Андрей – ее третий ребенок.
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Женщина всю жизнь прожила в селе под Полтавой. Со звездным сыном была в хороших отношениях, сам Данилко рассказывал, что часто звонил по телефону маме.
Светланы не стало в возрасте 82 лет. По словам певца EL.Кравчук – друга Данилко, Андрей был в хороших отношениях с мамой. Он был на похоронах и "сделал все, как любящий сын".
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