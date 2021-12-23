Юрий Рудый честно о шоу Холостячка: Участники скрывались за вымышленным успехом

Один из самых ярких участников шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич рассказал нам о своем образе в проекте, личной жизни, впечатлениях от участия и признался, следит ли за жизнью Златы

Юрий Рудый рассказал о жизни после шоу "Холостячка-2" / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

По словам Юрия Рудого, его приглашали принять участие еще в первом сезоне "Холостячки", однако режиссер решил, что личную жизнь он и так сможет наладить, да и в принципе на тот момент участие в проекте его не интересовало.

Тем не менее, Юрий решил прийти на проект во втором сезоне. При этом Рудый не скрывает, что участвовал в шоу скорее не ради любви, а для привлечения внимания к собственным проектам. Хотя Злату Огневич он считает привлекательной девушкой, с которой он теоретически мог бы построить отношения.

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В эксклюзивном интервью "Сегодня" Юрий рассказал о закулисье проекта, соперниках, изменилась ли его жизнь после шоу и поделился размышлениями о том, реально ли построить отношения на проекте.

Агрессивный имидж

Практически на каждом развлекательном проекте на телевидении у каждого героя должен быть свой образ, даже если это реалити-шоу – так зрителю будет интереснее смотреть проект и сочувствовать героям.

С помощью продумывания концепции, а затем удачного монтажа, можно создать определенный образ, который в итоге видит зритель. Причем этот образ может немного отличаться от реального. Да и люди перед камерами тоже меняются – кто-то становится более стеснительным, а кто-то наоборот раскрепощается.

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По словам Юрия, его в шоу показали более агрессивным и брутальным, хотя в жизни он совсем другой.

Сначала меня хотели представить как "интеллектуального байкера". Но на фоне событий, которые сложились во время первой вечеринки, мой образ превратился в брутального и агрессивного абьюзера, хотя на самом деле я все время в разговорах с другими участниками и в интервью шутил. Все, кто меня знает, могут подтвердить, что я добряк и всегда избегаю скандалов, но за свою честь буду стоять до конца. Поэтому после проекта все друзья очень удивились, что я как будто сам на себя не похож, – рассказал Юрий.

Юрий Рудый заявил, что в жизни он не такой, каким его показали в "Холостячке" / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

О соперниках

Победителя "Холостячки-2" уже давно определили – это Андрей Задворный. К сожалению, спустя полтора месяца отношений они со Златой Огневич расстались. Кто-то из соперников Андрея приходил на проект в поисках любви, но были те, кто, как говорит Юрий, пришел за пиаром. Рудый честно ответил – пришел и ради любви, и ради пиара.

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Я хотел все и сразу, и любовь, и славу. Ни для кого не секрет, что участие медийных людей и известных блогеров – это маркетинг проекта. По-моему, никто ничего просто так не делает и все эти люди были там неслучайно. Возможно, это будет звучать от меня слишком радикально, но все сюда пришли в первую очередь ради популярности, даже сама главная героиня. Задача кастинга директоров найти успешных мужчин тоже неслучайна, ведь сама участница достаточно успешный человек и, конечно же, мужчина должен соответствовать его статусу. Но, к сожалению, некоторые участники скрывались за выдуманным успехом и надеялись получить большое количество подписчиков в соцсетях и зарабатывать на рекламе, – заявил Рудый.

Юрий Рудый уверен, что многие участники "Холостячки" пришли на шоу ради пиара / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

Жизнь после шоу

Юрий признался, что жизнь после "Холостячки-2" кардинально не поменялась. И это логично, ведь режиссер выбыл сразу после первой вечеринки в самом начале проекта. Тем не менее его успели заметить зрители.

Если прибавление количества подписчиков, ну и конечно же и "хейтеров", куда же без них, в Instagram это изменение, тогда да – моя жизни изменилась. Но на развитие моего бизнеса и на поиски инвестиций в мои проекты, к сожалению, это никак не повлияло. Что касается личной жизни, изменений тоже не ощущается. Все, что я чувствую, так это мой личностный рост в связи с незабываемым опытом, который я получил за короткое время пребывания на проекте, – рассказал Рудый.

Юрий Рудый / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

По словам режиссера, все его друзья, близкие и коллеги отнеслись к его участию в шоу с улыбкой. Многие расспрашивали о впечатлении, проявляли интерес к внутренней кухни проекта.

Все знают, как я люблю движение, связанное со съемками. Видимо, героиня проекта была права, когда спросила, пришел ли я кого-то сыграть. За кадром я могу быть молчаливым и отстраненным, но только попадаю в поле зрения телекамер, мое поведение кардинально меняется, – поделился Рудый.

Юрий Рудый раскрыл правду о "Холостячке-2" со Златой Огневич / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

О личной жизни

Мы расспросили у Юрия, пишут ли ему девушки в соцсетях с предложением сходить на свидание.

Не скажу, что я и до проекта был ограничен в женском внимании, но после проекта сообщения с предложением встретиться приходят очень часто. На данный момент у меня абсолютно другие приоритеты, на первом месте у меня стоит карьера и мои дети. Сейчас я общаюсь с девушкой, с которой познакомились еще до проекта и все это время она меня поддерживала, отдаю ей должное, она стала для меня больше чем друг, – заинтриговал Рудый.

Юрий Рудый намекнул на романтические отношения / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

О Злате Огневич и отношениях после проекта

Оказалось, что за жизнью Златы Огневич Юрий не следит . Более того, певица не была интересна Юрию и до проекта.

Мне эта девушка изначально не была интересна, но как к человеку, который сам многого добился, я отношусь к ней с глубоким уважением. Было несколько незначительных сообщений в соцсетях и на этом все. Я не только не интересуюсь Златой Огневич, я не интересуюсь ни одним блогером или известной личностью, если только мы не знакомы лично, у меня есть близкие мне люди, о которых я могу позаботиться, а какие-то чужие мне люди, которые предают публичности каждому своему "пуку" у меня абсолютно не вызывают интереса, – рассказал режиссер.

Мы также спросили у Юрия, верит ли он в то, что свою любовь можно встретить на проекте вроде "Холостячки".

Настоящую любовь можно встретить где угодно, даже на подобных проектах, но боюсь, что чувства могут со временем регенерироваться в бытовые отношения и угаснуть, ведь пара привыкла, что их отношения сопровождаются вниманием аудитории и если интерес публики нечем поддерживать, то и интерес друг к другу может исчезнуть, – уверен Рудый.

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