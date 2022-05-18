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Юрий Ткач впервые встретился с женой и дочерью после начала войны: трогательное видео

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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18 мая, 08:49
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В начале полномасштабной войны украинский юморист пошел в тероборону, а свою семью он решил отправить за границу для безопасности
Юрий Ткач показал видео встречи с женой и дочерью
Юрий Ткач показал видео встречи с женой и дочерью / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

После 24 февраля Юрий Ткач с женой Викторией и семилетней дочерью Лизой еще несколько недель оставался в Киеве. Но вскоре актер все-таки решил отправить родных в Болгарию.

Два месяца жена и дочь Ткача находились в той стране. Как делился юморист, вместе с другими беженцами они организовывали митинги и помогали в волонтерском центре.

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И вот наступил самый трогательный момент в их семье – они наконец-то увиделись через два месяца разлуки после начала войны в Украине. В Instagram Юрий Ткач опубликовал трогательное видео их встречи.

Встреча после двухмесячной разлуки. Два дня вместе и снова расставание на неопределенное время. Берегите своих близких! Люблю вас, мои девочки, – написал актер.

Очевидно, что семье снова придется расстаться на определенный срок. Ведь в посте Ткач отметил: "опять расставание на неопределенное время".

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На видео жена и дочь крепко обнимают юмориста. Также Виктория написала, что сильно любит мужа и просит его, чтобы он никогда об этом не забывал:

Впервые для нас была разлука длиной в два месяца. Сейчас встреча. Только на два дня. И снова разлука. Теперь не так долго, но все же... Я очень люблю тебя, мой Ткач. И хочу, чтобы ты всегда помнил: без тебя не хочу, не могу, не буду, – написала жена актера.

Фолловеров довело видео до слез. Они пожелали семье быть всегда счастливыми вместе:

  • Ну что же вы делаете, это до слез! Обнимаю, целую.
  • Ну, как без слез на это смотреть? Будьте счастливы.
  • Как дочь крепко держит папу.
  • Как трогательно, слезы радости.
  • Умиляют такие видео.
Скриншот Instagram

Напомним, на днях хореограф Илона Гвоздева также вернулась на Родину из Италии и впервые за два месяца встретилась с любимым.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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