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Юрия Рудого из Холостячки-2 женщины забрасывают сообщениями с предложением встретиться

Эксклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
21 декабря, 20:52
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Режиссер и сценарист Юрий Рудый, который принимал участие в шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич, поделился подробностями своей личной жизни после участия в проекте
Юрий Рудый рассказал о личной жизни
Юрий Рудый рассказал о личной жизни / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

Юрий Рудый запомнился многим как один из самых ярких и брутальных участников, которого Злата Огневич сразу же отвергла. В первом выпуске Юрий покинул шоу. Недавно он рассказал, следит ли за жизнью Златы, а теперь поделился с сайтом "Сегодня" подробностями своей личной жизни.

Не скажу, что я и до проекта был ограничен в женском внимании, но после проекта сообщения с предложением встретиться приходят очень часто. На данный момент у меня абсолютно другие приоритеты, на первом месте у меня стоит карьера и мои дети. Сейчас я общаюсь с девушкой, с которой познакомились еще до проекта, и все это время она меня поддерживала, отдаю ей должное, она стала для меня больше чем друг, – рассказал нам Юрий.

Юрий Рудый рассказал о личной жизни после "Холостячки-2"
Юрий Рудый рассказал о личной жизни после "Холостячки-2" / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

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По словам Юрия, его жизнь и до проекта была очень насыщенной, а после участия в шоу кардинальных перемен не произошло.

Если прибавление количества подписчиков, ну и конечно же и "хейтеров", куда же без них, в Instagram это изменение, тогда да – моя жизни изменилась. Но на развитие моего бизнеса и на поиски инвестиций в мои проекты к сожалению, это никак не повлияло. Что касается личной жизни, изменений тоже не ощущается. Все что я чувствую, так это мой личностный рост в связи с незабываемым опытом, который я получил за короткое время пребывания на проекте, – говорит Рудый.

Полную версию интервью с Юрием читайте в скором времени на сайте "Сегодня".

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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