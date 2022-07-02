За "наглую тварь": Репяхова поквиталась с экс-женой Виктора Павлика

Скандал между Екатериной Репяховой и Ларисой Созаевой разгорелся в конце 2021 года. Все началось с квартиры. Как закончилась ссора – узнайте в материале

Екатерина Репяхова отсудила денежную компенсацию у Ларисы Созаевой: известная сумма / Фото: Коллаж: Сегодня

За перепалкой нижней жены Виктора Павлика с бывшей – Ларисой Созаевой наблюдала вся страна. Осенью прошлого года Репяхова заявляла, что ее блог в Instagram пытаются уничтожить, а с ней отказываются работать рекламодатели из-за атаки ботов. Она намекнула на Ларису.

В ответ Созаева записал видеообращение Кати, где обозвала ее "наглой и хладнокровной тварью" и попросила оставить ее в покое. После этих слов Репяхова подала на свою предшественницу иск и хотела отсудить моральную компенсацию. Говорят, что блогерша требовала 50 тыс. грн .

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Прошло несколько месяцев и стал известен вердикт – нижняя жена Павлика победила в суде. Днепровский суд Киева частично удовлетворил ее иск.

За свои слова в сторону Репяховой Созаева теперь должна выплатить блогерше денежную компенсацию в размере 8 тыс. гривен . Об этом Катя сообщила в Instastories .

Между нынешней и бывшей супругами Виктора Павлика сложные отношения / Фото: Коллаж: Сегодня

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Считаю, что должна поделиться с вами этим. Так как вся эта история происходила у вас на глазах, – обратилась Катя к фолловерам.

Скриншот с Instastories

Как объяснила Катя, она это показала для того, чтобы люди, пишущие "гадость" на других, знали – за это они могут понести ответственность.

Скриншот с Instastories

Кстати, при подаче иска на Созаеву Репяхова тогда заявляла, что полученные деньги отдаст на благотворительность.

Что известно о скандале жен Виктора Павлика

Напомним, причиной конфликта между женщинами стала квартира. Жилье было приобретено в кредит еще при браке артиста и Созаевой. Артист обещал оставить его Ларисе и их сыну Павлу. Отметим, парень умер от рака в 2020-м.

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В прошлом году Репяхова вместе с мужем предложили Ларисе продать квартиру и погасить кредит. Женщина вместо этого получила бы 100 тысяч долларов на покупку другого дома. Но Созаева заявила, что ее пытаются выгнать из дома. Так и завязалась ссора.

Как известно, идею жены подать иск на Созаеву за оскорбления Павлик поначалу не поддержал. Блогерша даже не исключала, что это разрушит их брак . Но в конце концов она таки разобралась через суд с экс-женой певца.

Сама Лора пока не комментировала решение суда.

Недавно мы писали, что жена Виктора Павлика не может привыкнуть к своему годовалому сыну. В чем причина – смотрите здесь.