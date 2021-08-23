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За выступление на Крымской платформе Джамала получит 337 тыс. грн

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
23 августа, 09:20
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Сегодня победительница "Евровидения-2016" выступит на учредительном саммите Крымской платформы в КВЦ "Парковый"
Джамале заплатят 337 тысяч за выступление на Крымской платформе
Джамале заплатят 337 тысяч за выступление на Крымской платформе / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Согласно данным, опубликованным на официальной площадке электронной системы публичных закупок Украины ProZorro, Джамале за выступление на саммите заплатит Государственное театрально-зрелищное агентство.

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Агентство заключило соглашение с физическим лицом-предпринимателем Сусаной Алимовной Джамаладиновой (певицей Джамалой) о ее выступлении в киевском концертно-выставочном центре "Парковый", стоимостью 337,4 тысяч гривень. Об этом сообщается на странице конкурса.

Скриншот: prozorro.gov.ua

Что такое Крымская платформа?

Летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский начал искать формат переговорной площадки по деоккупации полуострова. В итоге МИД разработал концепцию Крымской платформы.

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На международном уровне о будущей инициативе Зеленский заявил во время Генассамблеи ООН в сентябре 2020-го. И пригласил "наших друзей" к участию в создании платформы с целью "совместных действий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова".

Всего в саммите по меньшей мере примут участие 34 страны.

Недавно Джамала получила именную табличку на Площади звезд в Киеве. Как это было – смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

Игорь Кондратюк телеведущий, продюсер
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