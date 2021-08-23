За выступление на Крымской платформе Джамала получит 337 тыс. грн

Согласно данным, опубликованным на официальной площадке электронной системы публичных закупок Украины ProZorro, Джамале за выступление на саммите заплатит Государственное театрально-зрелищное агентство.
Агентство заключило соглашение с физическим лицом-предпринимателем Сусаной Алимовной Джамаладиновой (певицей Джамалой) о ее выступлении в киевском концертно-выставочном центре "Парковый", стоимостью 337,4 тысяч гривень. Об этом сообщается на странице конкурса.
Что такое Крымская платформа?
Летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский начал искать формат переговорной площадки по деоккупации полуострова. В итоге МИД разработал концепцию Крымской платформы.
На международном уровне о будущей инициативе Зеленский заявил во время Генассамблеи ООН в сентябре 2020-го. И пригласил "наших друзей" к участию в создании платформы с целью "совместных действий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова".
Всего в саммите по меньшей мере примут участие 34 страны.
Недавно Джамала получила именную табличку на Площади звезд в Киеве. Как это было – смотрите в сюжете:
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