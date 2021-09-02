Неловко получилось: кто из звезд попался на неудачном фотошопе из-за друзей

Некоторые знаменитости не могут обойтись без фоторедактора, который помогает им убрать недостатки во внешности

Как Ани Лорак, Вера Брежнева и Регина Тодоренко попались на фотошопе / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/reginatodorenko, instagram.com/ververa

Это уже давно не секрет, что звезды пользуются фильтрами. Но в наше время стоит помнить, что на своей страничке в Instagram ты выглядишь идеально, а вот друг случайно может "спалить" обработанные фото. Мы подготовили подборку звезд, которые попались на фотошопе из-за друзей.

Ани Лорак

Реклама

Наверное, за последнее время это самое обсуждаемое фото Ани Лорак. Если бы не ее кум, Филипп Киркоров, никто бы так и не догадался о таком количестве фотошопа на снимке звезды. Видимо, российский певец так спешил на встречу с голливудскими звездами, что ему было не до редактирования фото.

Ани Лорак у себя в Instagram / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак в Instagram Филиппа Киркорова / Фото: instagram.com/anilorak

Вера Брежнева

Попадалась на использовании фотошопа и певица Вера Брежнева. Тут бы тоже никто об этом не догадался, если бы один и тот же снимок не появился на страничке Ани Лорак, Сергея Лазарева и Веры Брежневой. Певица отретушировала фото и сделала живот более плоским. Ну и еще можно увидеть, кто какие фильтры из звезд любит.

Реклама

Вера Брежнева в Instagram Сергея Лазарева / Фото: tv.ua

Вера Брежнева в Instagram Ани Лорак / Фото: tv.ua

Вера Брежнева у себя в Instagram / Фото: tv.ua

Регина Тодоренко

Ну теперь мы знаем, кто в семье Топалов-Тодоренко ленится обрабатывать фото. Регина не сильно увлекалась фотошопом, но все же успела "сгладить" лицо и отбелить зубы.

Регина Тодоренко в Instagram Влада Топалова / Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Реклама

Регина Тодоренко у себя в Instagram / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Лариса Долина

Российскую певицу регулярно обвиняют в использовании фотошопа, но Лариса Долина уверяет, что никогда не обрабатывает снимки. Главным секретом своих фото она называет умение правильно выставлять свет. А вот ее подруга Лариса Гузеева об этом секрете не знает.

Лариса Долина в Instagram Ларисы Гузеевой / Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Лариса Долина у себя в Instagram / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Кстати, еще один друг Ларисы Долиной не умеет правильно выставлять свет. Фото певицы в Instagram Алексея Глызина так активно обсуждали, что артисту пришлось закрыть комментарии.

Реклама

Алексей Глызин, Лариса Долина и Дмитрий Четвергов / Фото: instagram.com/alexey.glyzin

Ну что же, надеемся, что после таких конфузов звезды научат друзей грамотно выставлять свет, ну или будут согласовывать снимки, чтобы больше не попадаться на использовании фотошопа.

Кого из звезд часто обвиняют в использовании фотошопа – смотрите в сюжете:

Другие новости о звездах:

ВСети раскритиковали попытку Наташи Королевой казаться моложе.

Каменских показала декольте, но фанатов привлекла другая деталь.