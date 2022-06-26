Замена Виннику растет! Трехлетний мальчик из Ирпеня покорил Сеть(видео)

Популярность к трехлетнему Леону из Ирпеня пришла после того, как его родители опубликовали в Сети видео, на котором мальчик исполнил песню "Ой у лузі червона калина..". Всем известно, что это композиция уже стала культурным символом борьбы Украину за независимость. А совместная версия трека от Pink Floyd и лидера "Бумбокса" Андрея Хлывнюка возглавила мировые хит-парады.
Теперь папа мальчика стал чаще делиться в Instagram-аккаунте небольшими каверами сына на украинских артистов. Так, на этот раз Леон перепел хит группы "Океан Ельзи" – "Човен".
На видео Леон весело едет на велосипеде по улице и напевает строчки из песни Святослава Вакарчука. Теперь мальчик и его семья ждут реакции от автора хита.
Ракетный удар по Киеву
Почти каждое путешествие у нас начинается с этой песни, – написал под видео отец мальчика.
Милый ролик не мог оставить кого-то равнодушным, поэтому за несколько часов под ним собралось более двух сотен комментариев. А кто-то даже решил, что Леон скоро заменит Олега Винника на сцене.
- "Лео – невероятный"
- "Звезда наша украинская"
- "Замена Олегу Виннику растет! Лео красавчик!"
- "Маленький ангелочек"
Напомним, ранее звездный патриотический хит "Ми з України" за несколько дней стал народным.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"