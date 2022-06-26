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Замена Виннику растет! Трехлетний мальчик из Ирпеня покорил Сеть(видео)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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26 июня, 19:44
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Маленький Леон из Киевской области уже стал настоящей звездой в Instagram. Мальчик перепел знаменитый хит группы "Океан Ельзи". При чем тут Олег Винник – читайте в материале
Трехлетний Леон из Ирпеня перепел хит "Океан Ельзи"/ Фото: instagram.com/bushasasha
Трехлетний Леон из Ирпеня перепел хит "Океан Ельзи"/ Фото: instagram.com/bushasasha

Популярность к трехлетнему Леону из Ирпеня пришла после того, как его родители опубликовали в Сети видео, на котором мальчик исполнил песню "Ой у лузі червона калина..". Всем известно, что это композиция уже стала культурным символом борьбы Украину за независимость. А совместная версия трека от Pink Floyd и лидера "Бумбокса" Андрея Хлывнюка возглавила мировые хит-парады.

Теперь папа мальчика стал чаще делиться в Instagram-аккаунте небольшими каверами сына на украинских артистов. Так, на этот раз Леон перепел хит группы "Океан Ельзи" – "Човен".

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На видео Леон весело едет на велосипеде по улице и напевает строчки из песни Святослава Вакарчука. Теперь мальчик и его семья ждут реакции от автора хита.

Почти каждое путешествие у нас начинается с этой песни, – написал под видео отец мальчика.

Милый ролик не мог оставить кого-то равнодушным, поэтому за несколько часов под ним собралось более двух сотен комментариев. А кто-то даже решил, что Леон скоро заменит Олега Винника на сцене.

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  • "Лео – невероятный"
  • "Звезда наша украинская"
  • "Замена Олегу Виннику растет! Лео красавчик!"
  • "Маленький ангелочек"
Скриншот – instagram.com/bushasasha

Напомним, ранее звездный патриотический хит "Ми з України" за несколько дней стал народным.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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