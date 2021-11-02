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"Замыливаем лицо и меняем ее голос": Леша Дурнев объяснил войну между ним и Лесей Никитюк

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
2 ноября, 16:31
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Известный украинский блогер Алексей Дурнев рассказал, за что Леся Никитюк на него обиделась и почему в своем YouTube-шоу он не показывает лицо ведущей и не называет ее имя
Алексей Дурнев рассказал, почему враждует с Лесей Никитюк
Алексей Дурнев рассказал, почему враждует с Лесей Никитюк / Фото: YouTube, instagram.com/lesia_nikituk

Мы уже писали о конфликтах телеведущей Леси Никитюк и блогера Алексея Дурнева. Но когда и почему между ними началась вражда?

Если коротко, Лесе не понравилось, как и что Дурнев говорит о ней в проекте "Дурнев смотрит сторис". Хотя изначально, после выхода первых эпизодов шоу, Никитюк звонила ему и хвалила за классную идею.

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Она позвонила и говорит: "Слушай, я смотрю – так классно… Давай меня там песочь посильнее". Я думаю: класс, молодец, что так поддержала. Это было в самом начале. Мне было важно, что коллеги по цеху поддерживают, – рассказал Леша Дурнев в интервью Дмитрию Гордону.

Леся Никитюк запретила Леше Дурневу "пиариться" на ее имени / Фото: YouTube

Но позже Леся передумала. По словам Дурнева, она позвонила ему снова и была настроена менее дружелюбно.

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Я поднимаю трубку, воодушевленный после предыдущего с ней разговора: "Привет, Леся!" А она такая говорит: "Слушай сюда… Я не дивлюсь це. Але мені сказали, шо то вже занадто. Тож…" Короче, там какие-то резкие слова. Мол, прекращай пиариться на моем имени и на мне. Придумай себе что-то свое, – вспомнил разговор с ведущей Алексей.

После ссоры с Никитюк Дурнев показывает ее в своем шоу только с блюром / Фото: YouTube

После этого в "Дурнев смотрит сторис" имя Леси Никитюк не звучит. Лица ее тоже не видно, а голос едва узнаваем. Такой выход из ситуации нашел Алексей.

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Я сказал своим ребятам: теперь мы не используем ее имя, замыливаем ее лицо и меняем ее голос. Но продолжаем ее комментировать. И называем ее "человек, чье имя нам запрещено произносить вслух". И таким образом мы больше не пиаримся на ее имени, на ее лице, на образе, – объяснил он.

Недавно в Сети разразился скандал после того, как Алексей Дурнев упомянул Машу Ефросинину у себя в YouTube-шоу. Телеведущая была оскорблена тем, как он ее назвал и в ответ записала гневное видеообращение.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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