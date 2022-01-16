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Заплаканная Илона Гвоздева сообщила, что застряла в Грузии и не может вернуться к детям

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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16 января, 20:47
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Победительница "Танців з зірками" повторно заразилась COVID-19 и вынуждена находиться на самоизоляции
Илона Гвоздева повторно заразилась коронавирусом
Илона Гвоздева повторно заразилась коронавирусом / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

В Грузию украинскую танцовщицу пригласили для участия в "Танцах со звездами" в качестве судьи. Там же выступила и Тина Кароль, которой пришлось петь на английском вместо русского.

Финал проекта состоялся накануне и Илона Гвоздева должна была вылететь из Тбилиси домой, но оказалось, что она подхватила ковид.

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В сторис хореограф рассказала фолловерам, что болезнь протекает в легкой форме и вспомнила, что год назад уже перенесла COVID-19.

Илона Гвоздева заразилась ковидом во второй раз / Фото: instagram.com/stories/ilonagvozdeva

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Гвоздева рассказала, что у нее немного повышена температура, но в целом состояние не самое худшее. А вот морально танцовщице сложно, ведь дома в Украине ее ждут дети.

Больше всего хочу к детям своим, мне их очень не хватает, – сказала Илона со слезами на глазах.

Илона Гвоздева не может попасть к своим детям в Украину / Фото: instagram.com/stories/ilonagvozdeva

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К слову, в Тбилиси Илона Гвоздева не одна – вместе с ней на самоизоляции находится ее муж. А еще хореограф показала, как лечится от недуга – дышит парами чачи.

Илона Гвоздева подхватила коронавирус / Фото: instagram.com/stories/ilonagvozdeva

В последнем сезоне "Танців з зірками" Илона Гвоздева отметилась скандальными заявлениями в адрес MELOVINа и представителей ЛГБТ-сообщества. Она также очень радовалась тому, что певец покинул шоу до финала.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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