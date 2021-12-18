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Заплаканная Репяхова заявила, что ее обидел Виктор Павлик: "Не уверена, что мы после этого будем вместе!"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
18 декабря, 16:28
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Недавно Екатерина Репяхова, как и обещала, подала судебный иск на Ларису Созаеву – бывшую жену Виктора Павлика
Екатерина Репяхова со слезами на глазах рассказала, что ее обидел муж
Екатерина Репяхова со слезами на глазах рассказала, что ее обидел муж / Фото: instagram.com/repyahovakate

Судебные дела возникли на фоне скандала между женщинами. Молодая избранника Виктора Павлика хочет отсудить у Созаевой моральную компенсацию за то, что та назвала ее "неуважаемой" и "наглой тварью".

Сегодня в Instastories Репяхова сообщила, что ее иск не приняли: "Нужно фразу перевести на укр. И дописать сумму затрат по иску. С адвокатом все исправим".

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Чуть позже Катя опубликовала селфи, на котором видно, что она плачет, и добавила подпись:

Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем с ним вместе. Я в этой войне одна!

Екатерина Репяхова не уверена, что они с мужем будут вместе / Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

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Отметим, недавно Виктор Павлик говорил, что мечтает о мире и покое, певец устал от вражды своей бывшей и нынешней жен. Однако, как мы можем наблюдать, ситуация только набирает обороты.

Что об иске думает Виктор Павлик

По мнению артиста, "все должно было быть спокойно" и в первую очередь всем сторонам конфликта нужно думать о здоровье и нервах.

Катя у меня не спрашивает как и что делать. Это было ее решение, да? Да, это было ее решение, конечно. И она отстаивает свою позицию, свою честь и достоинство. Ну я говорю, я не очень в этом разбираюсь, то есть я не знаю на какой это все стадии. Но нет дыма без огня, – прокомментировал ситуацию с судом Виктор Павлик.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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