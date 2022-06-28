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"Засудить на 10 лет": Ирина Билык об организаторах концертов российских артистов в Украине

Рома Семыкин Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня
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28 июня, 21:26
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Певица откровенно высказалась о законе, запрещающем российскую музыку. Также Билык поделилась мнением по поводу визитов в Украину артистов из РФ
Ирина Билык высказалась про концерты российских исполнителей в Украине
Ирина Билык высказалась про концерты российских исполнителей в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Не иметь ничего общего с РФ – призывают почти все знаменитости украинского шоу-бизнеса. После полномасштабного вторжения агрессора в нашу страну услышать на улице или в ресторане песню, например, Киркорова – уникальный случай. А сейчас это почти невозможно (или за большие деньги из-за штрафа). Недавно Верховная Рада приняла законопроект, запрещающий российскую музыку. А также песни, созданные гражданами страны агрессора. Свое мнение по этому поводу "Сегодня" высказал продюсер и режиссер Олег Боднарчук.

Прима нашей эстрады Ирина Билык тоже не стала молчать. В эфире программы Утро с Украиной на канале "Украина" певица возмутилась, что видела афиши с Моргенштерном. И вспомнила, как ей было досадно за коллег, которые на корпоративах получали гораздо меньшие гонорары, нежели российске "звезды".

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Я знаю друзей, которые приглашали на свои дни рождения, ну знакомых, скажем так, российских исполнителей. И платили им в 10 раз больше, чем, возможно, приглашая украинского исполнителя. Вы знаете, возможно, такие люди и ускорили то, что с нами сейчас происходит, – призналась Ирина Билык.

В прямом эфире певица предположила, что закон нужно было сделать и против тех людей, которые приглашали даже к себе домой таких музыкантов. Аншлаги российских артистов Ирина Билык объяснила великодушием и гостеприимством украинцев. Но вина, уверена народная любимица, лежит в первую очередь на организаторах.

Надо было начинать с организаторов этих концертов. Вызвать их, и просто еще им сделать закон, по которому их можно было бы на 10 лет засудить, – предложила Ирина Билык.

Певица призвала украинцев не повторять больше подобных ошибок. Что касается российских артистов, поддерживающих Украину (Максим Галкин, Андрей Макаревич), то исполнительница хита "Так просто" не имеет ничего против них. В эфире Билык предположила, что они могут приезжать как туристы, или к кому-то в гости. Но на большой сцене место только для украинских исполнителей.

Напомним, ранее мы писали о том, как Ирина Билык рассказала Музею "Голоса мирных", что осталось в ее доме после оккупации.

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Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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