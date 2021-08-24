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Зеленский дал Монатику звание Заслуженного артиста Украины

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
24 августа, 11:16
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Президент Украины на торжественной параде ко Дню Независимости Украины традиционно раздал государственные награды деятелям спорта, науки, культуры, врачам, учителям, военным
Диму Монатика наградили званием Заслуженный артист Украины - фото
Диму Монатика наградили званием Заслуженный артист Украины - фото / Фото: instagram.com/monatik_official, Скриншот из видео

Сегодня в центре Киева проходит парад ко Дню Независимости Украины. Традиционно президент Владимир Зеленский вручил награды выдающимся украинцам.

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И не только им. Так, Орденом Ярослава Мудрого V степени был награжден актер и певец Вахтанг Кикабидзе.

Вахтанг Кикабидзе получил награду от Владимира Зеленского / Скриншот из видео

Повезло в этом году и Диме Монатику – теперь он Заслуженный артист Украины. Его лично поздравил Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский вручил Монатику "Заслуженного артиста Украины" / Скриншот из видео

Награду из рук президента Украины – Орден Княгини Ольги III степени – сегодня получила дирижер Оксана Лынив.

Владимир Зеленский наградил Оксану Лынив / Скриншот из видео

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Напомним, что в прошлом году звание "Заслуженный артист Украины" получил Алексей Потапенко. Церемония награждения была приурочена ко Дню Конституции Украины.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

Игорь Кондратюк телеведущий, продюсер
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